FİNANS

2017 Yılı Kamu İşletmeleri Raporu

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 12:33 | Son Güncelleme

KİT sisteminin brüt satışları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 13,7 artışla 103,3 milyar liraya ulaştı - Sistemin toplam aktif büyüklüğü aynı dönemde yüzde 17,4 artarak 196 milyar liraya yükseldi

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) brüt satışları, 2017'te bir önceki yıla göre yüzde 13,7 artışla 103,3 milyar liraya ulaştı. KİT'lerin toplam aktif büyüklüğü de aynı dönemde yüzde 17,4 artış kaydederek 196 milyar liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2017 yılına ilişkin Kamu İşletmeleri Raporu'nu açıkladı.

Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı portföyünde toplam 19 KİT ve 4 bağlı ortaklık yer aldı. Performans açısından değerlendirildiğinde 2017 yılında KİT sisteminin brüt satışları 2016 yılına göre yüzde 13,7 artışla 103,3 milyar liraya çıktı.

Brüt satışlardaki artış ağırlıklı olarak BOTAŞ, TEİAŞ, TETAŞ, ESK ve ETİMADEN'in brüt satışlarında yaşanan artıştan kaynaklandı. Ağırlıklı olarak BOTAŞ kaynaklı olmak üzere, 2017 yılında toplam KİT'lerin satış maliyetindeki artış brüt satışlardaki artıştan daha fazla gerçekleştiği için KİT sistemi 2017 yılını yaklaşık 2,5 milyar lira faaliyet karı ile kapattı. Faaliyet karı 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 83 azalma gösterdi. Faaliyet karındaki azalış dönem kar-zararını da etkilerken, KİT sisteminde 2017 yılında 7,7 milyar liralık dönem karı gerçekleşti. Vergi ve yasal yükümlülüklerinin ardından 2017 yılı dönem net karı 5,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

- KİT'lerin bilanço durumu

Rapora göre, KİT sisteminin toplam aktif büyüklüğü 2017'te bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artışla 196 milyar liraya yükseldi. Bilanço büyüklüğünün milli gelire oranı ise yüzde 6,3 olarak gerçekleşti. Aktif büyüklüğündeki artış, ağırlıklı olarak duran varlıklardaki artıştan kaynaklandı.

Toplam öz kaynak büyüklüğü 2017'de yıllık bazda yüzde 18,6 artışla 136,2 milyar liraya çıktı. Bazı KİT'lerin nominal sermayelerinde yapılan artışlar sonucunda KİT
sisteminin toplam nominal sermayesi 2016 yılına göre yüzde 38,5 artışla 148,7 milyar liraya yükseldi. Yine aynı KİT'lerin ödenmiş sermayelerindeki artış ise KİT
sisteminin toplam ödenmiş sermayesini yüzde 34,2 artırarak 127 milyar liraya çıkardı.

KİT sisteminin pasif yapısı incelendiğinde ise öz kaynakların yabancı kaynaklara oranla daha fazla olduğu dikkati çekti. Öz kaynaklar toplam pasifin yüzde 69,4'ünü oluştururken yabancı kaynakların oranı yüzde 30,6 olarak belirlendi.

- İstihdam giderleri arttı

Bakanlık portföyünde bulunan KİT'lerde 2000 yılında yaklaşık 170 bin kişi istihdam edilirken, bu sayının giderek azaldığına işaret edilen raporda, 2017'de istihdam edilen kişi sayısının 101 bin seviyelerine indiği belirtildi. Bu kapsamda 2017'de istihdam edilen toplam kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,6 azaldı.

Portföydeki KİT'lerin toplam istihdam giderleri söz konusu dönemde yüzde 9,6 artışla 9,2 milyar liraya ulaşırken, gelir tablosuna yansıtılan toplam KİT satış ve faaliyet giderlerinin yüzde 9,3'ünün istihdam giderinden oluştuğu bilgisine yer verildi.

KİT'lerin bünyesindeki bir çalışanın işverene maliyeti 2017 yılında memurlar ve sözleşmeli personel için aylık ortalama 6 bin 426 lira, işçiler için ise aylık ortalama 8 bin 554 lira oldu.

PARTNERÜnlü şarkıcıdan itiraf: "Babam 'artık seni görmek istemiyorum' diyor"Ünlü şarkıcıdan itiraf: "Babam 'artık seni görmek istemiyorum' diyor"
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruzHazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz
Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandıDoğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu İşletmeleri Raporu KİT

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

Morgan Stanley: EM'ler ayı piyasasından çıkabilir, dolar girebilir

Morgan Stanley: EM'ler ayı piyasasından çıkabilir, dolar girebilir

TSK personeline fazla mesai ücreti çalışması

TSK personeline fazla mesai ücreti çalışması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldı

Bursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz

Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

Jeotermale yatırım yaptı, hayal kırıklığı yaşadı

Jeotermale yatırım yaptı, hayal kırıklığı yaşadı

Sektördeki gelişmeler 'Perakende Günleri’nde tanıtılacak

Sektördeki gelişmeler 'Perakende Günleri’nde tanıtılacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.