2017 Yılı Kamu İşletmeleri Raporu

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) brüt satışları, 2017'te bir önceki yıla göre yüzde 13,7 artışla 103,3 milyar liraya ulaştı. KİT'lerin toplam aktif büyüklüğü de aynı dönemde yüzde 17,4 artış kaydederek 196 milyar liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2017 yılına ilişkin Kamu İşletmeleri Raporu'nu açıkladı.

Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı portföyünde toplam 19 KİT ve 4 bağlı ortaklık yer aldı. Performans açısından değerlendirildiğinde 2017 yılında KİT sisteminin brüt satışları 2016 yılına göre yüzde 13,7 artışla 103,3 milyar liraya çıktı.

Brüt satışlardaki artış ağırlıklı olarak BOTAŞ, TEİAŞ, TETAŞ, ESK ve ETİMADEN'in brüt satışlarında yaşanan artıştan kaynaklandı. Ağırlıklı olarak BOTAŞ kaynaklı olmak üzere, 2017 yılında toplam KİT'lerin satış maliyetindeki artış brüt satışlardaki artıştan daha fazla gerçekleştiği için KİT sistemi 2017 yılını yaklaşık 2,5 milyar lira faaliyet karı ile kapattı. Faaliyet karı 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 83 azalma gösterdi. Faaliyet karındaki azalış dönem kar-zararını da etkilerken, KİT sisteminde 2017 yılında 7,7 milyar liralık dönem karı gerçekleşti. Vergi ve yasal yükümlülüklerinin ardından 2017 yılı dönem net karı 5,3 milyar lira olarak gerçekleşti.