FİNANS

2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 14:27 | Son Güncelleme

2017'de genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde 49 milyar 299 milyon 964 bin TL gider fazlası, özel bütçeli idarelerin bütçelerinde 6 milyar 716 milyon 199 bin TL gelir fazlası, düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçelerinde 301 milyon 675 bin TL gelir fazlası gerçekleşti - 2017 yılı merkezi yönetim net bütçe gideri 678 milyar 269 milyon 192 bin TL oldu

2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 634 milyar 176 milyon 488 bin TL; özel bütçeli idarelere 79 milyar 433 milyon 539 bin TL; düzenleyici ve denetleyici kurumlara 4 milyar 216 milyon 853 bin TL ödenek verildi.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe giderleri 659 milyar 558 milyon 969 bin TL; özel bütçeli idarelerin bütçe giderleri 99 milyar 655 milyon 39 bin TL; düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçe giderleri 3 milyar 941 milyon 504 bin TL olarak gerçekleşti.

2017 yılı merkezi yönetim net bütçe gideri 678 milyar 269 milyon 192 bin TL oldu.

- Gelir bütçesi

2017 yılında genel bütçenin gelirleri 586 milyar 696 milyon 152 bin TL; özel bütçeli idarelerin gelirleri 9 milyar 777 milyon 75 bin lirası öz gelir, 70 milyar 286 milyon 212 bin TL'si Hazine yardımı olmak üzere toplam 80 milyar 63 milyon 288 bin TL; düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 4 milyar 186 milyon 853 bin TL'si öz gelir, 30 milyon TL'si Hazine yardımı olmak üzere toplam 4 milyar 216 milyon 853 bin TL olarak tahmin edildi.

2017 yılı merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde, genel bütçenin gelirleri 610 milyar 259 milyon 4 bin TL; özel bütçeli idarelerin gelirleri 19 milyar 226 milyon 456 bin TL'si öz gelir, 87 milyar 144 milyon 782 bin TL'si Hazine yardımı olmak üzere toplam 106 milyar 371 milyon 239 bin TL; düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 4 milyar 203 milyon 879 bin TL'si öz gelir, 39 milyon 300 bin TL'si Hazine yardımı olmak üzere toplam 4 milyar 243 milyon 179 bin TL olarak gerçekleşti.

2017 yılı merkezi yönetim net bütçe geliri 630 milyar 489 milyon 856 bin TL oldu.

- Denge

2017 yılında genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde 49 milyar 299 milyon 964 bin TL gider fazlası, özel bütçeli idarelerin bütçelerinde 6 milyar 716 milyon 199 bin TL gelir fazlası, düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçelerinde 301 milyon 675 bin TL gelir fazlası gerçekleşti.

2017 yılı merkezi yönetim net bütçe gider fazlası 47 milyar 779 milyon 336 bin TL oldu.

Ayrıca, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcanmayan toplam 713 milyon 413 bin TL'si, özel bütçeli idarelerin harcanmayan toplam 168 milyon 44 bin TL ödeneği ertesi yıla devretti.

2017 yılı içinde kullanılan ve ertesi yıla devredilen özel ödenekler dışında kalan ödeneklerden, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 29 milyar 716 milyon 563 bin TL; özel bütçeli idarelerin 5 milyar 271 milyon 270 bin TL; düzenleyici ve denetleyici kurumların 598 milyon 202 bin TL ödeneği iptal edildi.

Kamu idarelerinin 2017 yılı ödenek üstü giderlerini karşılamak üzere, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 28 milyar 418 milyon 275 bin TL; özel bütçeli idareler için 6 milyon 78 bin TL; düzenleyici ve denetleyici kurumlar için 57 bin TL tamamlayıcı ödenek kabul edildi.

- Devlet borçları

2017 yılı sonu itibarıyla; 535 milyar 448 milyon 147 bin TL'si kısa, orta ve uzun vadeli devlet iç borcu; 343 milyar 43 milyon 518 bin TL devlet dış borcu; 68 milyar 417 milyon 473 bin TL Hazine garantili borç bulunuyor.

2017 yılında toplam 128 milyar 248 milyon 481 bin TL iç borç; 136 milyar 747 milyon 700 bin TL de dış borç ödemesi gerçekleştirildi.

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2017 Kesinhesap Kanun tasarısı

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