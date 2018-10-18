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2018 BRICA İstanbul Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 16:07 | Son Güncelleme

DEİK Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı ve Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı: - “Çin’de yer almamız için gastronomi bizim ön kuvvetimiz olmalı” - “Türkiye Asya Pasifik’te kendi hikayesini kurmalı ve bunu olumlu yöne çevirmeli” - HSBC Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Selim Kervancı: - "Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin Çin piyasasında ihraç edilecek banka bonosu olacak. Bizim de içinde bulunduğumuz bir konsorsiyum bu konuda çalışıyor"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı ve Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, Türk şirketlerinin Çin piyasasına açılması gerektiğini belirterek, “Çin’de yer almamız için gastronomi bizim ön kuvvetimiz olmalı.” dedi.

Kolbaşı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin iş dünyası ayağı olan 2018 BRICA İstanbul Zirvesi'nde yapılan Türkiye: Kıtaların Buluşma Noktası Paneli’nde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kanada, İngiltere, Avrupa ve Türkiye’den Japonya’ya kadar giden hattın dünya ticaretinin yüzde 85’ine yakın kısmını kapsadığını anlatan Kolbaşı, “Konuştuğumuz Kuşak ve Yol Projesi’nin etki alanı içinde Londra’yla Şangay arası bulunuyor. Kuşakla yola bakıldığında batıdan doğuya, doğudan batıya önemli bir ticaret akışı var. Çin dünyadaki üretim üslerinin 70’den fazlasını birbirine bağlıyor ve bir şekilde lojistik alanda bir farklılık yaratmaya çalışıyor.” diye konuştu.

Geçen sene Türkiye’nin yaklaşık 77 milyar dolarlık bir ticaret açığı verdiğini hatırlatan Kolbaşı, bunun 3’te 2’sinin Asya-Pasifik Bölgesi’nde olduğunu söyledi.

İpek Yolu güzergahındaki hava, deniz raylı sistem ve kara taşımacılığı potansiyelinin doğru kullanılması halinde bu açığın kapatılabileceğini söyleyen Kolbaşı, “Türkiye Asya Pasifik’te kendi hikayesini kurmalı ve bunu olumlu yöne çevirmeli.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Çin pazarında pek çok sektörüyle yer alabileceğini ve alması gerektiğini anlatan Kolbaşı, “Çin’de yer almamız için gastronomi bizim ön kuvvetimiz olmalı.” dedi.

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- “Çin pazarında kendinizi doğru konumlandırmalısınız”

Kolbaşı, kendisinin 1992’den beri Çin ile ticaret yaptığını ifade ederek, dünyada 71 milyar dolarlık büyüklüğe tekabül eden küçük ev aletleri sektörünün büyük bölümünün Çin’de şekillendiği örneğini verdi.

Avrupa, Türkiye ve diğer pek çok ülkenin Çin’in üretim gücünün farkında olduğunu ifade eden Kolbaşı, “Biz bugüne kadar 'Çin'den üretimimize ne katkı yaparız?' kısmına baktık. Şimdi bizim bu konuda aynı AB ile 1996’dan bu yana ilişkimiz gibi Kuşak ve Yol’u değerlendirmemiz lazım. Üretim üssünü doğru kullanarak, markalaşmayı da Avrupa’dan edindiğimiz tecrübeyle yaparak, bunu Asya Pasifik’te bir şekilde kurgulamamız lazım. Bence bütün firmaların bunu yapabilecek kapasiteleri, insan kaynakları var. Bir de önemli bir husus, Çin pazarında kendinizi doğru konumlandırmalısınız.” değerlendirmesini yaptı.

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- "Türkiye’nin 2030 yılında Çin’den yaptığı ithalat Almanya’nın önüne geçecek”

HSBC Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Selim Kervancı, Türkiye’nin en büyük ticari ortağının Avrupa olduğunu hatırlatarak, Çin'in de Türkiye dış ticaretindeki rolünü günden güne artırdığını kaydetti.

Kervancı, “HSBC olarak yaptığımız bir araştırmaya göre, Türkiye’nin 2030 yılında Çin’den yaptığı ithalat Almanya’nın önüne geçecek.” bilgisini verdi.

Çin’de çok derin bir sermaye piyasası bulunduğunu anlatan Kervancı, “Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin Çin piyasasında ihraç edilecek banka bonosu olacak. Bizim de içinde bulunduğumuz bir konsorsiyum bu konuda çalışıyor. Önümüzdeki aylarda inşallah, yıl bitmeden onu da hayata geçireceğiz.” diye konuştu.

Panelde COO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yang Guangyao ve Netaş Telekomünikasyon Üst Yöneticisi (CEO) Müjdat Altay da Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi hakkındaki görüşlerini dile getirdiler.

2018 BRICA İstanbul Zirvesi, yapılacak panellerle gün boyunca iş insanlarını ağırlamaya devam edecek. Zirve yarın da sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kuşak ve Yol Girişimi Murat Kolbaşı Selim Kervancı

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