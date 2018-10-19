FİNANS

2018 BRICA İstanbul Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 15:18 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt: - "Dünya nüfusunun yarıdan fazlasına hizmet edecek bu proje (Kuşak ve Yol Girişimi), sadece ekonomik anlamda değil, kültürel açıdan da 60’ın üzerindeki ülkeye önemli kazanımlar sağlayacaktır. Projenin bir an önce tüm boyutlarıyla hayata geçmesini Türkiye olarak çok önemsiyoruz" - "Bölgemizdeki dış ticaret ağlarının merkezinde olduğumuzu temel alırsak, lojistikte uzun vadede küresel bir üs olmayı temel amaç tayin etmiş bulunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, dünya nüfusunun yarıdan fazlasına hizmet edecek Kuşak ve Yol Girişimi projesinin, sadece ekonomik anlamda değil, kültürel açıdan da 60'ın üzerindeki ülkeye önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, "Projenin bir an önce tüm boyutlarıyla hayata geçmesini Türkiye olarak çok önemsiyoruz." dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin iş dünyası ayağı olan 2018 BRICA İstanbul Zirvesi, ikinci gününde, panellerle devam etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt, "Taşımacılık-Lojistik" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, teknolojinin süratle ilerlemesine ve ticaretin her geçen gün yeni boyutlar kazanmasına karşın ulaşımın, öneminden hiçbir şey kaybetmediğini söyledi.

Dünyada ulaştırma hizmetlerinin toplam hizmetler içindeki değerinin son dönemde yüzde 20 seviyelerine ulaştığını belirten İskurt, şunları kaydetti:

"Tablo bu olunca, her dönemde olduğu gibi, içinde bulunduğumuz çağda da devletlerin ulaşım konularında yeni atılımlar, yeni projeler için yoğun mesai harcadıklarına tanık oluyoruz. Ülkemizin de dahil olduğu Kuşak ve Yol Girişimi projesi, bu durumun çok net bir göstergesidir. Asya’dan Avrupa’ya uzanan ticaret yolunun kara yolu ve deniz yoluyla canlandırılmasını amaçlayan proje ile özellikle lojistik maliyetleri önemli ölçüde azalacaktır. Dünya nüfusunun yarıdan fazlasına, 4,4 milyar insana hizmet edecek bu proje, sadece ekonomik anlamda değil, kültürel açıdan da 60’ın üzerindeki ülkeye önemli kazanımlar sağlayacaktır. Projenin bir an önce tüm boyutlarıyla hayata geçmesini Türkiye olarak çok önemsediğimizin bilinmesini isterim."

İskurt, Türkiye'nin, üç kıtanın kesiştiği noktada, önemli ticaret koridorları üzerinde bulunması nedeniyle adeta doğal lojistik merkezi olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin, sadece doğu ile batı arasında değil, kuzey ile güney arasında da küresel ölçekte lojistik üs konumunda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin jeostratejik konumu nedeniyle ulaşım ve lojistik sektörünün, ülke ekonomisinin can damarı olduğunu belirten İskurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sektörlerin GSYH'deki payı yüzde 14,7’dir. Bunu yeterli görmüyoruz. Bölgemizdeki dış ticaret ağlarının merkezinde olduğumuzu temel alırsak, lojistikte uzun vadede küresel bir üs olmayı temel amaç tayin etmiş bulunuyoruz. Bu doğrultuda lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması için çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Dünya ticaretinin gidişatını da yakından takip ediyoruz. Malum, dünya ticaretinin seyrinde son dönemde önemli değişiklikler yaşanıyor.

Küresel ticaretin ekseni her geçen gün daha fazla doğuya kayıyor. Batı merkezli küresel kurumsal yapılara karşı doğuda, Kuşak ve Yol Girişimi projesinde olduğu gibi, esaslı alternatifler geliştiriliyor. Bu alternatifleri sadece ticari anlamda değil, dünya siyasetinin dengede yürütülmesi açısından da oldukça stratejik önemde gördüğümüzün bilinmesini isterim. O nedenle bu tür projeleri tüm kararlılığımızla destekliyor, bir an önce hayat bulması için de var gücümüzle çalışıyoruz."

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- "Türkiye'yi, ulaşımın her türünde uluslararası bir koridora çevireceğiz"

Enver İskurt, Anadolu’dan Kafkasya’ya, Orta Asya’dan ve Çin'e kadar uzanan bölgenin, yakın gelecekte hem taşımacılık hem ticaret hem de turizm açısından çok daha önemli hale geleceğini vurguladı.

Meseleye çok geniş bir perspektiften baktıklarını ifade eden İskurt, stratejik hedefleri açısından hem doğu-batı hem de kuzey-güney koridorlarını geliştirme arzusunda olduklarını, Türkiye'yi; Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında, ulaşımın her türünde uluslararası bir koridora çevirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yüzyıllar boyunca ticaret kervanlarının güzergahı olan tarihi İpek Yolu'nun tekrar Anadolu coğrafyasına bağlanmasına da büyük önem verdiklerini dile getiren İskurt, güzergah üzerinde bulunan ülkelerle uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmaları yaptıklarını bildirdi.

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- "Master plan ile önemli mesafeler katetmiş olacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt, 15 yıl önce adeta ulaştırma seferberliği başlattıklarını, ulaşım altyapısını güçlendirip dünyayla entegre olmak için bugüne kadar 509 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını söyledi.

Hükümetin, lojistik ve taşımacılığı, stratejik sektör gördüğünü vurgulayan İskurt, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yaşanan siyasi gelişmelerin, savaş durumlarının her konuyu etkilediği gibi ulaştırma ve lojistik sektörlerini de etkilediğinin farkındayız. Alternatif taşıma pazarlarının ve alternatif taşıma koridorlarının geliştirilmesi için çok yönlü çalışıyoruz. Öte yandan, ülkemizin deniz yollarının, demir yollarının ve bu yolların birbirine bağlandığı noktalardaki lojistik merkezlerin, ikili ve transit taşımalardaki payının artırılması amacıyla da çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye Lojistik Master Planı çalışmalarımız ise devam ediyor. Master planın devreye girmesiyle sektör, ülkemizin ticari hedefleri doğrultusunda, taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm noktasında önemli mesafeler katetmiş olacaktır."

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2018 BRICA İstanbul Zirvesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt

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