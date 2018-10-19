İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, dünya nüfusunun yarıdan fazlasına hizmet edecek Kuşak ve Yol Girişimi projesinin, sadece ekonomik anlamda değil, kültürel açıdan da 60'ın üzerindeki ülkeye önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, "Projenin bir an önce tüm boyutlarıyla hayata geçmesini Türkiye olarak çok önemsiyoruz." dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin iş dünyası ayağı olan 2018 BRICA İstanbul Zirvesi, ikinci gününde, panellerle devam etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt, "Taşımacılık-Lojistik" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, teknolojinin süratle ilerlemesine ve ticaretin her geçen gün yeni boyutlar kazanmasına karşın ulaşımın, öneminden hiçbir şey kaybetmediğini söyledi.

Dünyada ulaştırma hizmetlerinin toplam hizmetler içindeki değerinin son dönemde yüzde 20 seviyelerine ulaştığını belirten İskurt, şunları kaydetti:

"Tablo bu olunca, her dönemde olduğu gibi, içinde bulunduğumuz çağda da devletlerin ulaşım konularında yeni atılımlar, yeni projeler için yoğun mesai harcadıklarına tanık oluyoruz. Ülkemizin de dahil olduğu Kuşak ve Yol Girişimi projesi, bu durumun çok net bir göstergesidir. Asya’dan Avrupa’ya uzanan ticaret yolunun kara yolu ve deniz yoluyla canlandırılmasını amaçlayan proje ile özellikle lojistik maliyetleri önemli ölçüde azalacaktır. Dünya nüfusunun yarıdan fazlasına, 4,4 milyar insana hizmet edecek bu proje, sadece ekonomik anlamda değil, kültürel açıdan da 60’ın üzerindeki ülkeye önemli kazanımlar sağlayacaktır. Projenin bir an önce tüm boyutlarıyla hayata geçmesini Türkiye olarak çok önemsediğimizin bilinmesini isterim."