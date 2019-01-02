"2018, e-ticarette başarılarla dolu bir yıl oldu"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "2018 yıl sonu hedefimiz 50 milyar lira. 2019 yılında sektörde yüzde 30-35'lik bir büyüme bekliyoruz. 2018 başarılarla dolu bir yıl oldu, 2019 yılında da bu başarılar artarak devam edecek." dedi. AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ekmekçi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaretin yükselen bir trende sahip olduğunu belirterek, 2017 ve 2018 yılındaki gelişmeler ışığında Türkiye'de güçlü bir online alışveriş kültürünün oluşmaya başladığını söyledi. Ekmekçi, tüm dünyada yıllardır büyük indirim günleri olarak kutlanan özel günlerin Türkiye'de de büyük yankı uyandırdığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Özellikle bu yıl 23 Kasım'da sektör yüzde 6,4 pay aldı ve perakendenin büyümesine de katkı sağlayarak büyük bir rekor kırdı. 2018 yıl sonu hedefimiz 50 milyar lira.

E-ticaret sektörü ekonomik değişikliklerden etkilenmeyen ve sürekli büyüme trendi gösteren bir sektör. Bu yüzden 2019 yılında da bu büyümeyi aynı oranlarda sürdürmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla her yıl olduğu gibi 2019 yılında da yüzde 30-35'lik bir büyüme bekliyoruz.

2018 yılı sektör olarak e-ihracat üzerine yoğun mesailer harcadığımız bir yıl oldu ve temellerini henüz atmış olsak da 2019 yılında yavaş yavaş global pazardaki yerimizi almaya başlayacağımıza inanıyorum. Tüm e-ticaret firmaları yurt dışı operasyonlarına başladı ya da başlamaya hazırlanıyor. Bu yüzden 2019 yılı yine odağımızda e-ihracatın olacağı bir yıl olacak. 2018 başarılarla dolu bir yıl oldu, 2019 yılında da bu başarıların artarak devam edeceğini düşünüyorum." - "Güven damgası ile tüketicinin yaşadığı mağduriyetlerin önemli ölçüde önüne geçilecek" ETİD Başkanı Ekmekçi, 2018 yılının, özellikle e-ihracat adına önemli adımların atıldığı bir yıl olduğuna dikkati çekerek, 2023 yılı için belirlenen ihracat hedefinin, e-ticaret sektörünün de kısa ve orta vadeli hedefleri arasında bulunduğunu, sektörün sürekli gündeminde olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin uluslararası pazardaki payını arttırmak ve Türkiye'yi tüm dünyada bilinen bir e-ticaret bölgesi haline getirmek için stratejiler geliştirip, yatırım yaptıklarını belirten Ekmekçi, şöyle devam etti:

"Öncelikle lojistik bu anlamda kritik bir rol oynuyor ve yapılan yatırımlar ağırlıklı olarak teknolojik altyapı ve lojistik kapasiteyi geliştirmek üzerine. Ürün güvenliği de devlet tarafından atılan adımlar doğrultusunda uluslararası standartlarla korunuyor ve denetleniyor olacak. Bu adım hem sektör hem de tüketici açısından oldukça önem arz ediyor. Güven damgası uygulaması bizlerin de uzun süredir gündeminde olan bir konuydu. E-ticaret şirketlerinin tüketici güvenliği açısından belirli standartlara ve teknik düzenlemelere uygun olmasının hem tüketici açısından hem de sektör açısından önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Böylece, elektronik ticaretin bazı kişilerce suistimal edilerek tüketiciye vaat edilen ürünün ve hizmetin sunulmaması sonucunda yaşanan mağduriyetlerin önemli ölçüde önüne geçilecektir ve tüketicinin e-ticarete karşı yaşadığı güven kaybı da giderilecektir. Dolayısıyla yaşadığı kötü deneyim ya da güvensizlik sonucu kaybettiğimiz ya da hiç kazanamadığımız tüketici kitlesine de ulaşacağımızı temenni ediyoruz. Bu da beraberinde sektörü de büyütecektir."

- "Dijitale çok hızlı ayak uyduran bir tüketici kitlemiz var" Türkiye'deki tüketici kitlesinin online alışverişi çok sevdiğine dikkati çeken Ekmekçi, Türkiye'de dijitale çok hızlı ayak uyduran bir tüketici kitlesi bulunduğuna işaret etti. Ekmekçi, şu bilgileri verdi: "Türkiye'deki mobil kullanımı dünya ortalamasının oldukça üzerinde. Dolayısıyla 2018 yılında yabancı yatırımcının sektöre ilgisi büyüktü ve önümüzdeki yıllarda da yatırımların devam edeceğini düşünüyorum. Bu sektör adına oldukça gurur verici. Doğru stratejilerle yatırım yapılırsa pazarda büyük fırsat alanlarının olduğunu söylemek de mümkün. E-ticaret sektörünün geleceği tüketicinin de değişen alışkanlıklarıyla birlikte Türkiye için büyük bir umut vaat ediyor. Büyük oyuncuların Türkiye'ye girişleri bu anlamda sektör adına oldukça mutluluk verici ve bu durumun sürekli ve hızla büyüyen pazarımızın büyümesine katkı sağlamasını umuyoruz. Diğer taraftan bu oyuncuların Türkiye'de yerleşik olmaları ve yerel istihdama verecekleri destek bizim için büyük önem arz ediyor."

- "Yapay zeka ve big data algoritmaları e-ticaretin vazgeçilmezlerinden olacak" Tüketicilerin artık ilgilerini çekmeyen ürünler arasında kaybolmak istemediğine işaret eden Ekmekçi, kişiselleştirme ile birlikte müşteri deneyiminin bambaşka bir boyuta taşındığını bildirdi. Ekmekçi, tüketicilerin alışveriş deneyimlerinin tamamen kendilerine özel olmasını istediğini dile getirerek, "Bu nedenle yapay zeka ve big data algoritmaları e-ticaretin vazgeçilmezlerinden olacak. Bununla birlikte VR ve AR olarak adlandırdığımız sanal ve artırılmış gerçeklik hem perakendede hem de e-ticarette müşteri deneyimini kusursuz bir noktaya taşıyacak." dedi. Türkiye için henüz yeni bir alışveriş alışkanlığı olsa da perakendede çok kanallılığın, tüm dünyada günlük hayatın bir parçası olduğuna dikkati çeken Ekmekçi, şu değerlendirmelerde bulundu: "Tüketicilerin fiziksel mağazayı, e-ticarete tercih etmelerinin en büyük nedenlerinden biri de teslimat süreleri. Tüketici artık tüm gün evde kargo beklemek istemediği gibi, teslimat zamanını ve yerini de kendisi belirlemek istiyor. Bu noktada aynı gün teslimat, kurye ile hızlı ve gece teslimatı, belirlenen gün ve saatte teslimat, click & collect ve online sipariş toplama noktaları gibi modeller ön plana çıkıyor. Hatta drone'la teslimat bile yakın gelecekte söz konusu olacak. Mobil ticaretin payının önümüzdeki 5 yıl içinde çok daha fazla artacağını düşünüyoruz."