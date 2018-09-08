FİNANS

'2018 turizmde rekor yılı olacak'

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2018 13:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "2018 yılı Türkiye açısından rekor yılı olacak.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "2018 yılı Türkiye açısından rekor yılı olacak. 2014'te 40 milyon bandındaydı Türkiye. Bu sene inşallah 40 milyon bandının üstüne çıkacak" dedi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizmde son yılların en iyi sezonunu geçirdiklerini belirterek, geçen yılların aksine sektördeki yükselişin devam ettiğini söyledi. 2018'in tüm kaynak pazarlarda son derece hareketli geçeceğinin işaretlerinin yıl başındaki erken rezervasyon rakamlarından görüldüğünü aktaran Osman Ayık, "Şu ana kadar sezonun genel seyrine baktığımızda da bu işaretlerin birer birer gerçekleştiğini, gerçeğe döndüğünü gördük. Hemen hemen tüm kaynak pazarlarda başta Almanya olmak üzere İngiltere, Orta Avrupa pazarının hemen hemen tamamında, İskandinav pazarında da son derece ciddi hareketlilik var. Eski Demirperde ülkesi, bugünün Avrupa Birliği ülkesi olan Polonya başta olmak üzere, tüm Doğu Avrupa ülkelerinde de ülkemize dönük son derece ciddi bir hareketlilik var. Bazı kaynak pazarlarda 2014 seviyelerini bulduk ve üstüne çıkıyoruz. Bazılarında 2016'dan daha iyi. Mesela Almanya pazarında 2015 seviyeleri en iyi yıldı şu ana kadar yaşadığımız. Henüz o rakamların gerisindeyiz, ama 2016'dan daha iyi bir yere doğru gidiyoruz, öyle gözüküyor. İngiliz pazarı son derece iyi rakamlarla seyrediyor" dedi.

Rusya pazarının geçen yıl 5 milyon bandında olduğunu, bu yıl ise muhtemelen 5,5 ile 6 milyon arasında bir rakamla sezonu kapatmayı beklediklerini vurgulayan Osman Ayık, "Şu andaki seyir bize bunu gösteriyor ama bir iki özel çalışma var. Bu çalışmalar gerçekleşirse yıl sonuna kadar Rusya'da daha iyi rakamları görmek belki de mümkün olabilecek. Genel seyriyle baktığımızda 2018 yılı Türkiye açısından rekor yılı olacak. 2014'te 40 milyon bandındaydı Türkiye. Bu sene inşallah 40 milyon bandının üstüne çıkacak" diye konuştu.

'İÇ PAZAR TRAFİĞİ 6 İLA 8 MİLYON ARASINDA'

Antalya'nın her zaman çok büyük pay alan destinasyonlardan biri olduğuna işaret eden Osman Ayık, şöyle devam etti:

"Muhtemelen Antalya'da 2018 yılını 13,5- 14 milyon bandında bir yerde tamamlamasını şahsen bekliyorum. Tabii bu rakamların içerisinde, yabancı misafir sayısından bahsediyoruz. Artık buna iç pazar misafirini de eklemek lazım. Türkiye rakamı, yabancı sayısı 40 milyon ve üzeri bir rakamla gerçekleşecek. Yaklaşık 6 ila 8 milyon arasında bir iç pazar trafiğini de bunun üstüne yaklaşık olarak eklemek lazım. Buna Antalya açısından bakacaksak da Antalya'nın da minimum 3 veya 3,5 milyon arasında yerli misafir trafiği her yıl gündemdedir. Dolayısıyla Antalya, aşağı yukarı 15- 16 milyon her yıl toplamda yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapan destinasyonlarımızdan biridir."

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'2018 turizmde rekor yılı olacak''2018 turizmde rekor yılı olacak'
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