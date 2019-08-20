FİNANS

2018 ürünü tütünde açık artırma başlangıç fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 08:33 | Son Güncelleme

Geçen yıl sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünlerle sözleşme yapılmasına rağmen fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas oluşturcak açık artırma başlangıç fiyatları belirlendi - "A Grad" tütünde açık artırma başlangıç fiyatları Karadeniz ve Marmara bölgeleri için 16,76 lira, Ege Bölgesi için 16,43 lira, Doğu Anadolu Bölgesi için 14,92 lira, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için de 14,25 lira oldu

Geçen yıl sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünlerle sözleşme yapılmasına rağmen fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas oluşturacak açık artırma başlangıç fiyatları, bölgeler ve neviler itibarıyla belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2018 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "A Grad" tütünde açık artırma başlangıç fiyatları Karadeniz ve Marmara bölgeleri için 16,76 lira, Ege Bölgesi için 16,43 lira, Doğu Anadolu Bölgesi için 14,92 lira, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için de 14,25 lira olarak kararlaştırıldı.

2018 ürünü üretici tütünlerine ilişkin açık artırma başlangıç fiyatları (TL) bölgeler ve türleri itibarıyla şu şekilde uygulanacak:

NEVİ

BÖLGELER

Karadeniz ve Marmara

Ege

Doğu

Güneydoğu

A Grad

16,76

16,43

14,92

14,25

B Grad

10,61

10,39

9,45

9,01

Kapa

9,31

9,13

8,29

7,92

Duble Kapa

5,08

4,98

4,52

4,32

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