FİNANS

2018 Verimlilik Proje Ödülleri Töreni

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 12:17 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Verimlilik alanındaki sorunların sektör ve bölge özelinde farklılaşma düzeylerini belirleyen Türkiye Bölgesel Sektörel Verimlilik Gelişimi Haritası'nı oluşturduk. Ölçek, sektör ve bölge düzeyinde analizler yapmaya başladık" - "Amacımız verimlilik anlayışını toplumumuzun her kesiminde yaygınlaştırarak, adeta yeni bir verimlilik hareketi başlatmak" - "Ülkemizde sanayide harcanan elektriğin yüzde 70'inden fazlası düşük verimli elektrikli motorlar tarafından tüketiliyor. Bu elektrik motorlarını daha yüksek verimli olanlarla değiştirmeyi hedefliyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, verimlilik anlayışını toplumun her kesiminde yaygınlaştırarak yeni bir verimlilik hareketi başlatmayı amaçladıklarını belirterek, "Verimlilik alanındaki sorunların sektör ve bölge özelinde farklılaşma düzeylerini belirleyen Türkiye Bölgesel Sektörel Verimlilik Gelişimi Haritası'nı oluşturduk. Ölçek, sektör ve bölge düzeyinde analizler yapmaya başladık." dedi.

Varank, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğünce düzenlenen 2018 Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Verimlilik Proje Ödülleri ile hem teknolojiyi geliştiren hem de bu teknolojileri üretim süreçlerinde kullanarak yüksek verimlilikle çalışan işletmeleri teşvik ettiklerini dile getiren Varank, verimliliği toplum geneline yaymak için farkındalığı artırma faaliyetlerini çok önemsediklerini söyledi.

Varank, verimlilik bilincinin genç nesillere aktarılmasını sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde okullarda verimlilik konulu yarışmalar düzenlediklerini belirterek, gençlerin verimlilik konusuna gösterdikleri ilgi ve yarışmalarda ortaya çıkardıkları projelerin gelecek açısından ümit verici olduğunu dile getirdi.

Gençlerin "bilgi çağında" bilgi teknolojilerini çok iyi kullanmaları ve "Bu teknolojileri nasıl geliştirebilirim?" sorusuna cevap aramaları gerektiğini vurgulayan Varank, "Günümüzde yenilikçi olmak, üretkenliği artıran verimli ve orijinal fikirlerin hayata geçmesiyle mümkün olabiliyor. Uygulanabilir ve özgün fikirler üreten tüm gençlerimizin yanındayız." diye konuştu.

- "Amacımız, verimliliği ekonominin genelinde yaygınlaştırmak"

Varank, yüksek katma değerli üretim hedefinde önemli gelişmelere şahit olunduğuna dikkati çekerek, savunma sanayisinin milli imkanlarla üretilen araç ve gereçlerle her geçen gün daha güçlü hale geldiğini, bu sektörde kazanılan yetkinliğin ilgili alt sektörlere de ciddi geri besleme sağladığını ifade etti.

Havacılık, uzay, yenilenebilir enerji gibi birçok alanda da yurt içi sanayinin ciddi kazanımlar elde ettiğini aktaran Varank, "Amacımız, verimliliği ekonominin genelinde yaygınlaştırıp, daha fazla başarı örneğini ülkemize kazandırmaktır." dedi.

Varank, verimlilik konusunun uluslararası rekabetin doğrudan belirleyicisi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Verimlilik kavramı, aslında israfın önlenmesi olarak bizim kadim geleneğimizde de çok önemli bir yer tutuyor. İnancımızın temelinde israftan kaçınmak var. İşte hayatımızda bu kadar önemli yeri olan verimlilik, 80 milyon vatandaşımızın ortak paydasıdır. Bu yüzden amacımız verimlilik anlayışını toplumumuzun her kesiminde yaygınlaştırarak, adeta yeni bir verimlilik hareketi başlatmak."

- "Eski köye yeni adet getirmeliyiz"

Refahın yükselmesi için rekabet gücünü artıracak politikalara öncelik verdiklerini belirten Varank, firmaların, verimlilik odaklı çalışmalarını teşvik ettiklerini, bu amaçla yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri açtıklarını söyledi.

Varank, geçen hafta Ankara'da açılan Model Fabrika'da firmaların yalın üretimi uygulayarak öğrenmesini istediklerini dile getirerek, bu merkezin yalın üretim ve sanayinin dijital dönüşümüne ilişkin duyulan pek çok teorik kavramı pratiğe dökülür hale getireceğini ve bu merkezlerin sayısını 2020’ye kadar 10'a çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

Hala geleneksel üretim yöntemlerini kullanan üreticiler olduğuna işaret eden Varank, "Bu yaklaşımda rekabet algısı ucuz iş gücüne dayanıyor. Küresel rekabette ayakta kalmak için dijital dönüşümü içeren bir verimlilik anlayışına ihtiyacımız var. İş yapma tarzımızı, küresel eğilimleri göz önünde bulundurarak yeniden gözden geçirmeliyiz. İşin özü, eski köye yeni adet getirmeliyiz." diye konuştu.

- "Enerji verimliliği alanında iyileştirmeler yapmak gerekiyor"

Varank, verimliliği artırmak için insan kaynağı, bilgiyi kullanma ve üretme kapasitesinin, nitelik ve niceliği birbirlerine çarpan etkisi yapacak şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tüm kurumların verimliliğin temel belirleyicilerini yönetme becerisine sahip olması gerekiyor. Makro düzeydeki başarı, mikro düzeydeki verimlilikle doğru orantılı. Dolayısıyla üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, kurumsallaşma, iş gücü niteliği, ürün tasarımı, markalaşma ve tanıtım gibi konularda firma kabiliyetlerinin artırılmasını istiyoruz."

İyileştirme sağlanması gereken bir diğer alanın da sanayide kullanılan yüksek enerji yoğunluğu olduğunu belirten Varank, Türkiye'nin rekabet ettiği ülkelere kıyasla sanayide daha fazla enerji harcadığını bildirdi.

Varank, "Aynı katma değere sahip üretim için OECD ülkelerinin 1,5 katı, Almanya ve Japonya'nın ise 2 katı daha fazla enerji kullanmak zorundayız. Bunu düşürmek için enerji verimliliği alanında iyileştirmeler yapmak gerekiyor." dedi.

Bu alanda yürütülen bir projeye değinen Varank, şöyle konuştu:

"Ülkemizde, sanayide harcanan elektriğin yüzde 70'inden fazlası düşük verimli elektrikli motorlar tarafından tüketiliyor. Bu elektrik motorlarını daha yüksek verimli olanlarla değiştirmeyi hedefliyoruz. İlgili uzmanlarımız, bu elektrik motorlarının özellikleri, böyle bir değişimin maliyeti, bunun ekonomiye sağlayacağı katkı ve sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili çalışmalara devam ediyorlar."

- "Öncelikli olarak imalat sanayinde verimliliğe odaklandık"

Varank, verimlilik alanındaki tüm çalışmaları "Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında sürdürdüklerini belirterek, öncelikli olarak imalat sanayinde verimlilik düzeylerini artırmaya odaklandıklarını ifade etti.

Yalnızca iş gücü ve sermayenin verimlilik düzeyinin artırılmasına değil doğal kaynaklar ve ham maddenin de daha verimli bir biçimde kullanılmasına yoğunlaştıklarına dikkati çeken Varank, "Bu kapsamda, verimlilik alanındaki sorunların sektör ve bölge özelinde farklılaşma düzeylerini belirleyen Türkiye Bölgesel Sektörel Verimlilik Gelişimi Haritası'nı oluşturduk. Ölçek, sektör ve bölge düzeyinde analizler yapmaya başladık." dedi.

Varank, 2018 Verimlilik Proje Ödülleri'nde finale kalan her çalışmanın kendi alanında müstakil verimlilik projesi olmayı hak ettiğini belirterek, yarışmaya katılan tüm işletmeleri verimlilik odaklı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

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