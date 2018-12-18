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2018 Verimlilik Proje Ödülleri Töreni

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 12:42 | Son Güncelleme

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin: - "Türkiye'nin toplam faktör verimliliğini artırmak istiyorsak, sanayinin teknolojik değişimi ve dijital dönüşümü üzerinde çalışarak üretimi daha ileriye götürmek gerekiyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin, "Türkiye'nin toplam faktör verimliliğini artırmak istiyorsak, sanayinin teknolojik değişimi ve dijital dönüşümü üzerinde çalışarak üretimi daha ileriye götürmek gerekiyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından, verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen 2018 Verimlilik Proje Ödülleri Töreni KOSGEB'te gerçekleştirildi.

Çetin, burada yaptığı konuşmada, etkinliği, verimlilik kavramını toplumda yaygınlaştırmak, bu alanda farkındalığı artırmak için düzenlediklerini söyledi.

İşletmelerin üretim sürecinde, enerji, iş gücü, ham madde ve diğer girdilerin önemli olduğuna işaret eden Çetin, verimliliğin, üretilen ürünlerin minimum maliyetle ortaya çıkarılması ve bunun küresel pazarda rekabet edilebilir bir kalite ve fiyatla yer alması olduğunu ve tüm üretim süreçlerinde dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Bir işletmenin elindeki imkanlarla maksimum ne üretebileceği konusunun üretimde verimlilikle alakalı olduğunu belirten Çetin, "Burada işletmenin mevcut durumunu hiç değiştirmeden en yüksek verimle nasıl çalışabildiği önemli. Bu işletmenin mevcut kaynaklarıyla ilgilidir. Bir işletmeyi daha verimli hale getirmek için teknoloji değişimi ve Ar-Ge ön plana çıkıyor." dedi.

Çetin, teknolojik değişim ve dijital dönüşüm üretim sürecinde yapılabilirse daha fazla verimli üretime geçilebileceğini vurguladı. Çetin, "Türkiye'nin toplam faktör verimliliğini artırmak istiyorsak, sanayinin teknolojik değişimi ve dijital dönüşümü üzerinde çalışarak üretimi daha ileriye götürmek gerekiyor." diye konuştu.

- Ödüller

Törende farklı kategorilerde birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülleri sahiplerine verildi.

Verimlilik temalı kısa film yarışmasında, "Verimlilik" adlı filmiyle Eyüp Sultan Belediyesi Simurg Akşemsettin Bilgi Evi 6. sınıf öğrencisi Bilal Özkan birincilik ödülünü aldı.

Ortaokul kategorisinde, "Engelsiz Raflar" projesiyle Döğer İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ekrem Kökal, lise kategorisinde "Salon Takım Müsabakalarında İşitme Engelliler İçin Android Tabanlı Uygulama" projesiyle Amasya Macit Zeren Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Berkay Kunt birincilik ödülüne layık görüldü.

Verimlilik projeleriyle birinci olan, "KOBİ" kategorisinde Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri AŞ, "Büyük İşletme Ar-Ge" kategorisinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, "Büyük İşletme Sürdürülebilir Üretim" kategorisinde KORTEKS Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ, "Büyük İşletme Süreç İyileştirme" kategorisinde Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk AŞ ve "Kamu" kategorisinde 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne ödül verildi.

Bakan Varank, kazananlara ödüllerini takdim etti. Ödül töreninin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

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