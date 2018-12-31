2018 yatırım araçları performansı

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 37,47 artarak 2018 yılında 218,30 lira oldu. ABD doları da 2018 yılını önceki yıla göre yüzde 39,48 kazançla kapattı.

2017 yılını 115.333,01 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2018 sonunda 91.270,48 puana geriledi. Endeksteki yıllık azalış 24.062,58 puan ve yüzde 20,86 olarak gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 37,47 artarak 2018 yılında 218,30 lira oldu. Geçen yılın sonunda 158,80 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2018 yılının son işlem gününde 218,30 lira olarak gerçekleşti. 2017 yılını 1.062,00 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise bu senenin sonunda 1.458,00 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 37,29 artış kaydedildi.

ABD doları da 2018 yılını önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 39,48 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 33,11 yükseliş görüldü.

2018 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 16,14 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi ise yüzde 11,06 oldu.

