Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla 2018 Yılı Programı'nın uygulanması ve koordinasyonuna ilişkin kararda değişiklik yapıldı.
2018 Yılı Programı'nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, söz konusu programın uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine yönelik adı geçen kurum ve kuruluşlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında yeniden düzenlendi.
"Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığı", "Kalkınma Bakanlığı" ibaresi "Strateji ve Bütçe Başkanlığı", "Kalkınma Bakanının" ibaresi "Strateji ve Bütçe Başkanının", "Yüksek Planlama Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanı tarafından", "Yüksek Planlama Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı", "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı" olarak değiştirildi. Programda adı geçen bakanlıkların isimleri de yeni sistemdeki değişikliklere uyumlaştırıldı.
Karar, 9 Temmuz 2018'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
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