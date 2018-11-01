"2018'de 1 milyon insanın istihdamına aracılık ettik"

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 insanın, 2018 yılında ise bugün 1 Kasım ve 1 milyon insanın istihdamına İŞKUR olarak aracılık ettik." dedi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bursa İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi (BKK) iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen "Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması" başladı.

Uzunkaya, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Türkiye olarak tüm zorluklara rağmen işverenler, kamu kurum ve kuruluşları ve diğer paydaşlarla tarih yazdıklarını ve yazmaya devam edeceklerini söyledi.

15 Temmuz ihanet girişiminin ardından ilan edilen Milli İstihdam Seferberliği ve "Artı 1,5 milyon istihdam" hedefini anımsatan Uzunkaya, şöyle devam etti:

"1,5 milyon istihdama bir kısım çevreler ve dış güçler inanamadılar çünkü inanılması güç bir rakamdan söz ediyoruz. Bir yılda 1,5 milyon istihdam gerçekten büyük bir rakam. 2007-2017 yıllarında OECD verilerine göre iş gücü piyasası 246,5 milyon olan Avrupa'da 28 ülke 7 milyon 190 bin istihdam gerçekleştirdi. Yine iş gücü piyasası 160 milyon olan ABD 7 milyon 291 bin istihdam gerçekleştirdi. 'Avrupa Birliği'ne alalım mı almayalım mı?' diye tartışadursunlar, Türkiye 1,5 milyon istihdam gerçekleştirdi. İşte Türkiye'nin farkı. İşte bu farkı 2017 yılında ortaya koyduk ve geçen yıl 1,5 milyon istihdam gerçekleştirdik."