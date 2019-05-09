FİNANS

2018'de 341 milyar liralık gayrimenkul satıldı

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl 2,5 milyon gayrimenkul el değiştirirken, tapuda bu satışlarda 341 milyar liralık değer ibraz edildi - Geçen yıl tapuda satışı gerçekleşen gayrimenkul başına ibraz edilen değer, 136 bin 458 lira oldu - Son 5 yılda satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısı yüzde 16 artışla 2,5 milyona yükselirken, satışlar karşılığında beyan edilen gelir yüzde 95 artışla 341 milyar liraya ulaştı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Tapuda geçen yıl 2,5 milyon gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlarda 341 milyar liralık değer ibraz edildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, geçen yıl Türkiye genelinde 2 milyon 500 bin 44 gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satıldı. Bu satışlardan elde edilen harç geliri 10 milyar 724 milyon lira olarak gerçekleşirken, söz konusu 2,5 milyon gayrimenkulün değeri 341 milyar lira oldu.

Tapuda el değiştiren gayrimenkul sayısı 2018'de önceki yıla göre azalırken, değer arttı. 2017'de 2 milyon 557 bin 543 gayrimenkul, 309 milyar 307 milyon liraya satılırken, geçen yıl 2,5 milyon gayrimenkul satışından 341 milyar lira elde edildi.

Geçen yıl tapuda satışı gerçekleşen gayrimenkul başına ibraz edilen değer ise 136 bin 458 lira oldu.

Tapuda 2016'da 2 milyon 447 bin gayrimenkul karşılığında 260 milyar lira, 2015'te 2 milyon 381 bin işlemde 236 milyar lira, 2014'te 2 milyon 211 bin işlemde 197 milyar 622 bin lira, 2013'te 2 milyon 152 bin işlemde 175 milyar lira değer ibraz edildi.

Son 5 yılda tapuda satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısı yüzde 16 artışla 2 milyon 152 binden 2,5 milyon adede yükselirken, satışlar karşılığında beyan edilen gelir yüzde 95 artışla 175 milyar liradan 341 milyar liraya ulaştı.

- "Gerçek değerin 500 milyar liranın üzerinde olduğunu düşünüyoruz"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı açıklamada, tapu satışlarında gerçek sisteme geçilmesinin öneminden bahsederek, araştırmalarına göre gerçek değeri beyan eden alıcı ve satıcı sayısının çok az olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Türkiye'deki bütün ev, iş yeri ve arsaların gerçek değer haritasını çıkarmak için çalışmalara başladığını anımsatan Taş, bu haritanın gayrimenkul değerlerini anlık göstereceğini, bu sayede tapuda gerçek değerin çok altında rakamların beyan edilemeyeceğini anlattı.

Taş, tapu kaydında bu değerlerin esas alınacağını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yeni sistem sayesinde tapuda 6-7 milyar doları bulduğunu düşündüğümüz vergi kaybı da önlenecek. Ayrıca yıllık 2,5 milyon gayrimenkul satışında ibraz edilen 341 milyar liranın gerçekte 500 milyar liranın üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz biliyoruz ki bu konuda hassas olan bir kesimin ve markalı konut üreticilerinin dışında gayrimenkul satışında harç ve vergi nedeniyle gerçek değer beyan edilmiyor. bu nedenle bakanlığın çalışmasını çok önemsiyor ve kısa süre içerisinde hayata geçmesini arzuluyoruz."

- "Satış adedi azalsa da değer düşmeyecek"

Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, bu yıl başta konut olmak üzere gayrimenkul satışlarında düşüş yaşandığını belirterek, yıl sonunda toplam gayrimenkul satışlarında 2,5 milyon adedin bulunamayacağını söyledi.

Ancak son yıllarda fiyatlarda artış yaşanmaması nedeniyle konut kredilerinin gerilemesi halinde satışlarda artış yaşanabileceğini dile getiren Uytun, "Her ne kadar yıl sonunda 2,5 milyon gayrimenkul satışına ulaşamasak da beyan edilen gelirde gerileme yaşanmayacağını düşünüyorum." dedi.

Uytun, konut alımında son kararı veren kadınların, evin dış görünümünden ziyade iç görünümünü esas alarak bir sonuca vardığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Mutfak, banyo ve gardropta yaptığımız değişiklikler konutun satış sebebi oluyor. Tam da bu sebeple 2 yıl önce bu öngörüde bulunarak biz de Hafele Concept Project'i hayata geçirdik ve özellikle de markalı konut üreticilerinin, Anadolu'daki büyük projelerin ihtiyaç duyduğu bir gereksinimi gidermeye başladık. Nitekim her bütçeye uyan dokunuşlarımızla birlikte projeler daha konforlu, daha şık ve daha işlevsel oldu. Halihazırda müteahhitler projelerin satış hızından; evi alanlar ise konfor, şıklık ve işlevsellikten çok memnun."

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Anahtar Kelimeler:
Coldwell Banker Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

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