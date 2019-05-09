2018'de 341 milyar liralık gayrimenkul satıldı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Tapuda geçen yıl 2,5 milyon gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlarda 341 milyar liralık değer ibraz edildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, geçen yıl Türkiye genelinde 2 milyon 500 bin 44 gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satıldı. Bu satışlardan elde edilen harç geliri 10 milyar 724 milyon lira olarak gerçekleşirken, söz konusu 2,5 milyon gayrimenkulün değeri 341 milyar lira oldu.

Tapuda el değiştiren gayrimenkul sayısı 2018'de önceki yıla göre azalırken, değer arttı. 2017'de 2 milyon 557 bin 543 gayrimenkul, 309 milyar 307 milyon liraya satılırken, geçen yıl 2,5 milyon gayrimenkul satışından 341 milyar lira elde edildi.

Geçen yıl tapuda satışı gerçekleşen gayrimenkul başına ibraz edilen değer ise 136 bin 458 lira oldu.

Tapuda 2016'da 2 milyon 447 bin gayrimenkul karşılığında 260 milyar lira, 2015'te 2 milyon 381 bin işlemde 236 milyar lira, 2014'te 2 milyon 211 bin işlemde 197 milyar 622 bin lira, 2013'te 2 milyon 152 bin işlemde 175 milyar lira değer ibraz edildi.