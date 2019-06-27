2018'de 4 milyar şişe maden suyu tükettik

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye'de geçen yıl tüketilen maden suyu miktarı yüzde 14 artışla 4 milyar şişeye yükselirken sade maden suyu dışında en çok limon aromalılar tercih edildi.

Türkiye Madensuyu Üreticileri Derneği (MASUDER) Genel Sekreteri Ercan Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl tüketilen maden suyu miktarının önceki yıla göre yüzde 14 artışla 3,5 milyar şişeden 4 milyar şişeye çıktığını, bu rakamın 775 milyon litreye denk geldiğini söyledi.

Maden suyunun en çok nüfus yoğunluğuna sahip Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde tüketildiğini dile getiren Yiğit, üretimin ise Bursa, Afyonkarahisar, Ankara ve Giresun'da yoğunlaştığını ifade etti.

Yiğit, geçen yıl Türkiye'de tüketilen maden suyu miktarının yarısının sade olduğunu kaydederek, son yıllarda meyveli tüketimin ağırlığının arttığını, yeni ürünlerin 7'den 70'e tüm tüketicilere hitap etmesi sayesinde tüketimin hızlı arttığını hatırlattı.

Özellikle küçük yaşlarda meyveli maden suyu tüketiminin arttığını aktaran Yiğit, "Türkiye'de günlük tüketilen maden suyu miktarı ortalama 11 milyon şişe. Halihazırda Türkiye'de yıllık tüketilen 4 milyar şişe maden suyunun yarısı sade iken diğer yarısı meyveli. En çok tüketilen meyveli maden sularında başı limonlu ve elmalı çekiyor. Ayrıca son yıllarda farklı ve karışık meyveli alternatifler de tüketicilere sunuluyor." değerlendirmesini yaptı.