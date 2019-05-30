FİNANS

2018’de 556 milyon adet "Ülker bayram çikolatası" tüketildi

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 11:20 | Son Güncelleme

Hediyelik ve ikramlık çikolatada yüzde 33 pazar payına sahip Ülker, bu sene de çikolata ve şekerlemedeki 47 çeşit ürünüyle bayrama hazır

İSTANBUL(AA) - Ülker, Ramazan Bayramı’nda çikolata ve şekerleme talebini karşılamak için yaptığı hazırlıkları tamamlayarak, 47 farklı çeşidiyle raflardaki yerini aldı.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre yıllardır bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan Ülker, hediyelik ve ikramlık çikolatada yüzde 33 pazar payıyla pazarın açık ara lideri olmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Pazarlama Bölge Lideri Aslı Özen Turhan, 2018 yılında 556 milyon adede yakın Ülker bayram çikolatası tüketildiğini, bunun da Türkiye nüfusunun yaklaşık 7 katına denk geldiğini belirterek “2018 yılında toplam bayramlık çikolatalı pazarı 360 milyon TL, bayramlık şekerleme pazarı ise 411 milyon TL’ye ulaştı. Bayram tüketiciler için olduğu kadar bizim için de önemli bir dönem. Üretim, pazarlama, satış teşkilatı başta olmak üzere her birimimiz üzerine düşen sorumlulukla çalışırken, marketlerdeki tanıtım faaliyetleri için de 6 bin 500 kişilik ilave istihdam sağlıyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.

Ülker’in 2018 yılında da hediyelik ve ikramlık çikolatada yüzde 33 pazar payıyla açık ara liderliğini devam ettirdiğini kaydeden Turhan şu bilgileri aktardı:

"Son 10 yılın tüketim trendine bakıldığında hediyelik çikolata tercihinin iki katına çıktığını gözlemliyoruz. Yükselen trendle beraber hediyelik çikolata pazarı 2018 yılında yüzde 22 büyüdü. Ülker de pazarın üzerinde büyüyerek buna en fazla katkı sağlayan marka oldu. Uzmanlığımızın ve sürdürülebilir liderliğimizin temelinde; çikolata üretmeye başladığımız ilk günden bugüne, üretimde entegrasyona, yüksek kalite standartlarına, tüketici odaklı inovasyon ve iletişime verdiğimiz önem yatıyor. Türkiye’de kakao çekirdeğinden paketlemeye kadar entegre üretim sürecinin tamamına hâkim en büyük markayız.Tüketicilerimiz bayramlık ürünlerimiz arasından çikolatada Ülker Ece ve Ülker Çikolatin’e, şekerlemede ise Ülker Damla Sakızlı Toffe ve Ülker Lokumcuk’a yoğun ilgi gösteriyor. Onların bu ilgi ve güvenine layık olmak için her bayram aynı heyecan, özenle, aynı kalite ve lezzette ürünler sunmak için çalışmaya devam ediyoruz."

Türkiye’de şekerleme tüketiminin Ramazan ve Kurban Bayramlarında yaklaşık 6 kat artış gösterdiğini aktaran Turhan, şekerlemenin en fazla tüketildiği bölgenin yüzde 40’la Doğu ve Güneydoğu Anadolu olduğunu sonrasında yüzde 19’la İç Anadolu ve Marmara Bölgesi’nin takip ettiğini söyledi.

Turhan, çikolata tercihleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Bayram ziyaretlerinde paketli çikolatalar hediye olarak götürülürken, dökme çikolata evde tüketiliyor. Tüm bölgelerde fındıklı ve dolgulu çeşitler tercih ediliyor. Tüketimleri bölgelere göre ayırdığımızda yüzde 32’yle Marmara ilk sırada yer alıyor. Yüzde 25’le İç Anadolu, yüzde 15’la Doğu ve Güneydoğu Anadolu sırasıyla geliyor.”

-Şekerleme 30 derecenin altında; çikolata 18-22 derecede saklanmalı

Turhan çikolata ve şekerleme alırken ve saklama koşulları açısından tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Çikolata ve şekerlemenin üretim aşamasında izlenen yöntemler büyük önem taşıyor. Tüketicilerin saklama koşulları da ürünlerin lezzeti söz konusu olduğunda bir o kadar önemli hale geliyor. İkramlık şekerlemenin 30 derecenin altında, oda şartlarında, güneş görmeyen serin ortamda saklanması gerekiyor. Çikolata ambalajı ürünün nefasetini koruması ve yeme deneyimi açısından önemli bir unsur. Ambalaj ürünü çok iyi kapatmalı ve sarmalı, hava ve ışığa maruz kalmasını engellemeli. Çikolatanın yüzeyinin parlak ve pürüzsüz olması, ağızda kolayca erimesi önemli. Çikolatada bulunan kakao yağı çok özel ve hassas kristal bir yapıya sahip, bu yüzden 18-22 C de serin bir ortamda saklanması yeterli. Buzdolabında muhafaza edilmemelidir."

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Çikolata Ülker

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