2018'de borsa üzdü, altın ve döviz kazandırdı

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa yatırımcısı 2018'de ortalama yüzde 21 zarar ederken, döviz ve altın yatırımcısına sağladığı enflasyonun üzerindeki getiri ile sevindi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre Türkiye'de yıllık enflasyonun yüzde 20'yi aştığı 2018'de, döviz kurları ve altına yatırım yapan yatırımcı tasarruflarını hem enflasyona karşı korudu hem de reel olarak getiri sağladı.

Dolar bir yılda yüzde 39,5 değer kazanarak 2018'i 5,2920 lira seviyesinden tamamlarken, avro yüzde 33,1, külçe altının gram fiyatı da yüzde 37,5 yükseldi. Avro 2018'i 6,0550 lira seviyesinden tamamlarken, 2017'nin son işlem gününde 158,8 lira olan gram altın 2018'i 218,30 liradan kapattı.

2018'in ocak ve şubat aylarını sakin geçirmesinin ardından martta yükseliş trendine giren döviz kurları, ağustosta tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından özellikle yılın son çeyreğinde kazançlarının bir kısmını geri verdi.

- 2018'de dolar hem çok konuşuldu hem de çok kazandırdı

Yıl boyunca piyasaların gündemden düşmeyen, üzerine sayısız raporlar yazılan ve borsadaki değer kayıplarına da neden olan dolar/TL, 2018'de 7,2169 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini 13 Ağustos'ta gördü. Dolar/TL yıl içinde en düşük 3,7162'yi görürken, yıllık getiri anlamında 2001 yılından bu yana en iyi performansı göstermiş oldu.