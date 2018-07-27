2018'de en çok konut martta satıldı

İSTANBUL (AA) - Sahibindex verilerine göre, yılın ilk yarısında en çok konut satılan ay mart olurken, kiralık dairelerde en yüksek seviyeye haziranda ulaşıldı.
Sahibinden.com'dan Sahibindex verilerinden yola çıkılarak yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin satılık daire tercihlerinde yeni inşa edilmiş binalar ön plana çıkarken, kiralık konut tercihinde 5-10 yaş aralığındaki binalar yoğun ilgi gördü.
Satılık ve kiralık daire kriterlerinde 4 katlı apartmanların yanı sıra doğal gaz/kombi ısıtmaya sahip daireler tercih edildi. Daire satın alanların oda sayısı tercihi 3+1 olurken, kiralayanlar tercihlerini 2+1 dairelerden yana kullandı.
Yılın ilk yarısında en çok konut satılan ay mart olurken, kiralık dairelerde en yüksek seviyeye haziranda ulaşıldı.
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