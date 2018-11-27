"2018'de gayrimenkul satışımız 2,5 milyon adedi bulacak"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, her şeye rağmen Türkiye'de gayrimenkul piyasasının çok güçlü olduğunu ve 10 ayda 2 milyon 87 bin 935 tapunun el değiştirdiğini belirterek, "10 ayda ulaştığımız rakamlar gösteriyor ki yıl sonunda Türkiye genelinde satılan gayrimenkul adedi 2,5 milyona rahatlıkla ulaşacak." dedi.

Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de konut satışlarının tüm sıkıntılara rağmen devam ettiğini, 10 aylık sürede yaklaşık 1 milyon 150 bin adede yakın konut satıldığını söyledi.

Konut piyasasının sürekli olumsuz konu ve haberlerle gündeme geldiğini ifade eden Taş, ne olursa olsun her yıl evlenenler, boşananlar ve gurbetçiler tarafından yüz binlerce konutun talep edildiğini ve her yıl minimum 800 bin konutun satılması gerektiğini kaydetti.

Taş, Türkiye'nin son 5 yılda her türlü olumsuzluğu yaşadığını ancak terör, darbe ve ekonomik sıkıntılara rağmen gayrimenkul talebinin hiç hız kesmediğini, iki seçimin yaşandığı 2015'te bile gerileme yaşanmadığını anlattı.