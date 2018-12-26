2018'de hazır giyim harcamaları 165 milyar liraya yükseldi

"Ülkemiz dünyanın 5. büyük hazır giyim tedarikçisi. 2017'de 515 milyar dolar olan küresel hazır giyim ticaretinden 17 milyar dolarla yüzde 3,3 pay aldık. İhracatta 2018 yılına kadar önceki 5 yıl boyunca durağan bir dönem geçirdik. Dünya ticaretine paralel bir büyüme gerçekleştirebilseydik 2017'de 20 milyar dolarlık ihracatı yakalayabilirdik. Türkiye olarak mevcut ihracatımızı 10 kat arttıracak potansiyele sahibiz. Potansiyeli harekete geçirerek, geçmiş 5 yılın farkını kapatmak ve ihracatımızı 5 yılda 25 milyar dolara çıkarmak için yol haritamızı uygulamaya koyduk.

Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon üretiminde aynı zamanda küresel bir aktör olduğunu hatırlatan Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Karasu, sektörün üretim gücü, istihdama katkısı ve katma değerli ihracatı ile ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.

TGSD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karasu, farkın büyük bölümünün fiyat artışlarından kaynaklandığını, reel büyümenin yüzde 2 - 3 düzeyinde olduğunu belirtti.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, 2018'de hazır giyim iç pazarının yüzde 20 büyüyerek 137 milyar liradan 165 milyar liraya çıktığını kaydetti.

Teslimatta hızlanma isteğine, coğrafi yakınlığımızı ve hızımızı kullanarak, yakın pazarlarımızla sıcak teması sürdüreceğiz. Dijitalleşmeye artan taleple oluşan globalleşmeye karsı Endüstri 4.0'a dönüşüm sürecini gerçekleştireceğiz. Tasarım ve marka odaklı yüksek katma değerli üretimle, sürdürebilirliği gündemde tutarak ve en nihayet ekonomik belirsizliklere karşı finansal tedbirler alarak hedefe daha hızlı ulaşabilmek için firmalarımıza her türlü desteği vereceğiz."

Karasu, 2018'in ekonominin genelinde olduğu Türk hazır giyim sektörü için de zorlu geçtiğini belirtti.

Yılın ikinci çeyreğinden itibaren artmaya başlayan sıkıntılara rağmen sektörün 2018'i büyüme ile kapatacağını bildiren Karasu, şunları kaydetti:

"Hazır giyim sanayi üretimi 2018'de yüzde 8'lik bir büyümeyi yakaladı. Büyümenin 5-6 puanı ihracat, 2-3 puanı ise iç pazar kaynaklı. Kapasite kullanımında yüzde 80'e dayandık. Hazır giyim iç pazarı ise yaklaşık yüzde 20 büyüdü. 2017'de 137 milyar lira olan hazır giyim iç Pazar harcamamız 28 milyar lira artışla 165 milyar liraya ulaştı.