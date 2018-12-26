FİNANS

2018'de hazır giyim harcamaları 165 milyar liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 15:12 | Son Güncelleme

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu: - "2018'de hazır giyim iç pazarı yüzde 20 büyüyerek 137 milyar liradan 165 milyar liraya çıktı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, 2018'de hazır giyim iç pazarının yüzde 20 büyüyerek 137 milyar liradan 165 milyar liraya çıktığını kaydetti.

TGSD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karasu, farkın büyük bölümünün fiyat artışlarından kaynaklandığını, reel büyümenin yüzde 2 - 3 düzeyinde olduğunu belirtti.

Karasu, sektörün üretim gücü, istihdama katkısı ve katma değerli ihracatı ile ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon üretiminde aynı zamanda küresel bir aktör olduğunu hatırlatan Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz dünyanın 5. büyük hazır giyim tedarikçisi. 2017'de 515 milyar dolar olan küresel hazır giyim ticaretinden 17 milyar dolarla yüzde 3,3 pay aldık. İhracatta 2018 yılına kadar önceki 5 yıl boyunca durağan bir dönem geçirdik. Dünya ticaretine paralel bir büyüme gerçekleştirebilseydik 2017'de 20 milyar dolarlık ihracatı yakalayabilirdik. Türkiye olarak mevcut ihracatımızı 10 kat arttıracak potansiyele sahibiz. Potansiyeli harekete geçirerek, geçmiş 5 yılın farkını kapatmak ve ihracatımızı 5 yılda 25 milyar dolara çıkarmak için yol haritamızı uygulamaya koyduk.

Teslimatta hızlanma isteğine, coğrafi yakınlığımızı ve hızımızı kullanarak, yakın pazarlarımızla sıcak teması sürdüreceğiz. Dijitalleşmeye artan taleple oluşan globalleşmeye karsı Endüstri 4.0'a dönüşüm sürecini gerçekleştireceğiz. Tasarım ve marka odaklı yüksek katma değerli üretimle, sürdürebilirliği gündemde tutarak ve en nihayet ekonomik belirsizliklere karşı finansal tedbirler alarak hedefe daha hızlı ulaşabilmek için firmalarımıza her türlü desteği vereceğiz."

Karasu, 2018'in ekonominin genelinde olduğu Türk hazır giyim sektörü için de zorlu geçtiğini belirtti.

Yılın ikinci çeyreğinden itibaren artmaya başlayan sıkıntılara rağmen sektörün 2018'i büyüme ile kapatacağını bildiren Karasu, şunları kaydetti:

"Hazır giyim sanayi üretimi 2018'de yüzde 8'lik bir büyümeyi yakaladı. Büyümenin 5-6 puanı ihracat, 2-3 puanı ise iç pazar kaynaklı. Kapasite kullanımında yüzde 80'e dayandık. Hazır giyim iç pazarı ise yaklaşık yüzde 20 büyüdü. 2017'de 137 milyar lira olan hazır giyim iç Pazar harcamamız 28 milyar lira artışla 165 milyar liraya ulaştı.

Farkın yüzde 17-18'i fiyat artışlarından kaynaklanıyor. Reel olarak pazarda yüzde 2-3 düzeyinde bir büyümeden söz edebiliriz. İhracatta ise yaklaşık yüzde 5'lik bir büyüme ile 18 milyar dolara yaklaştık. Zorlu bir yıl olmaya aday görünen 2019'da hazır giyim ihracatımızın 19 milyar dolara çıkaracağımızı öngörüyoruz. Yurt içinde ise dengeleme politikaları ile birlikte hazır giyim harcamalarında reel büyümenin yine yüzde 2 - 3 aralığında kalacağını tahmin ediyoruz."

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç ise hazır giyimin Türkiye'de en fazla istihdam ve en yüksek katma değeri yaratan sektörlerden biri olduğunu hatırlattı.

Avdagiç, "Önümüzdeki dönemde yüksek teknoloji ve AR-GE’yi geliştirmeliyiz. Yüksek teknolojili, çevreye ve insan sağlığına saygılı makineler kullanmalıyız. Hatta o makineleri biz üretmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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