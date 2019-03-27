2018'de her 2 endüstriyel bilgisayardan biri siber saldırıya uğradı

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl her 2 endüstriyel bilgisayardan biri siber saldırıya uğradı.

Kaspersky Lab'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Lab, geçen yıl, ürünleri tarafından korunan ve kurumların endüstriyel altyapısının bir parçası olarak kabul edilen Endüstriyel Kontrol Sistemi bilgisayarlarının neredeyse yarısında zararlı yazılım aktivitesi tespit etti ve bunları engelledi.

ICS bilgisayarlarına yönelik siber saldırılar, endüstriyel tesislerde maddi kayıplara ve üretimin durmasına neden olabildiğinden çok tehlikeli olabiliyor. 2017'de bu tür zararlı faaliyetlere maruz kalan ICS bilgisayarlarının oranı yüzde 44 iken, 2018'de bu oran yüzde 47,2'ye çıktı.

Kaspersky Lab tarafından korunan ICS bilgisayarlarını ele alan yeni rapora göre, zararlı faaliyet teşebbüsünde bulunulan cihaz oranı açısından ilk 3 sırada Vietnam (yüzde 70,09), Cezayir (yüzde 69,91) ve Tunus (yüzde 64,57) bulunuyor. Bu saldırılardan en az etkilenenler ise İrlanda (yüzde 11,7), İsviçre (yüzde 14,9) ve Danimarka (yüzde 15,2) oldu.