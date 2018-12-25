2018'de TURKSPORU zirveden inmedi

İSTANBUL (AA) - Kurulduğu günden bu yana Türk sporunu gerek sponsorluklarla gerekse de bilinirlik yaratarak destekleyen, bu desteklerini de TURKSPORU çatısı altında birleştiren Turkcell’in sponsorluğunda Türk sporcular, 2018 yılına damga vurdu. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in bu desteği sayesinde ay yıldızlı sporcular Dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşayarak Türk bayrağını gönderin en üstüne taşımayı başardı. Türkiye'nin büyük bir coşku ile kutladığı bir diğer başarı da Avrupa şampiyonu apoletli Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'ndan geldi. Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Ampute Futbol Takımı, Dünya Ampute Futbol Kupası'nda, finali penaltılarla kaybetse de dünya ikincisi unvanına erişti. TURKSPORU’nun tarihi başarılarından bir yenisi yine, Turkcell’in Atletizm Federasyonu ile yaptığı iş birliği sayesinde geldi. Geçen yıl Dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını gönderin en üstüne çeken Ramil Guliyev, Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalyayı boynuna geçirdi.

Aynı şampiyonada 400 metre engellide yarışan Yasmani Copello da Dünya Şampiyonası’nda olduğu gibi Almanya'dan da gümüş madalya kazanarak döndü. Berlin'de 4x100 takımımız Avrupa ikincisi unvanına erişirken, Yasemin Can kadınlar 5 bin metrede, Jak Ali Harvey de erkekler 100 metrede bronz madalyaların sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk yüzmesinin önemli yıldızları dünya arenasında tarih yazdı. Ay yıldızlı sporcular, Çin'de düzenlenen 14. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 3 final, 2 de yarı final yüzme başarısı gösterdi. 13 Türkiye rekorunun kırıldığı şampiyonada Emre Sakçı ise büyük bir başarıya imza atarak 50 metre kurbağalamada dünya 5'incisi oldu. TURKSPORU'nun bir diğer Avrupa şampiyonluğu da engelli yüzücü Sümeyye Boyacı'dan geldi. Boyacı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar 50 metre sırtüstünde altın madalyanın sahibi oldu.

Boyacı, aynı zamanda Sevilay Öztürk'ün gümüş madalya aldığı kadınlar 50 metre kelebekte de bronz madalya aldı. Aynı şampiyonada erkekler 50 metre kelebek mücadelesinde yer alan Beytullah Eroğlu ise Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. \ - İlk yarışında dünya 5'incisi Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yelken Branşı da 2018'i tarihi bir başarıyla noktaladı. 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda kadın sporcu Miray Ulaş, kariyerinde ilk kez yarıştığı Hansa 303 sınıfında dünya 5'incisi oldu. Türkiye'nin Barış temalı ilk ve tek maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu'nun 4'üncüsü, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. "Barış için koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen organizasyon, bu yıl tüm dünyada kutlanan Troya Yılı'nın da en önemli organizasyonu olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, 2 yıl önce 10 bin fidanın dikimiyle hayata geçirilen Turkcell Barış Ormanı'na, 10 bin fidan daha eklenerek ormandaki ağaç sayısı 30 bine çıkarıldı. \ - TURKSPORU’nun geleceği şekilleniyor