2018’nin ilk yarısında M&A hacmi sekiz milyar dolara ulaştı

İstanbul, 5 Temmuz (DHA) - Şirket birleşmeleri ve satın almaları (Mergers & Acquisitions - M&A) danışmanlığı konusunda konuşan Kerim Kotan, 2018’in başından bu yana, sekiz milyar dolar büyüklüğünde M&A işlemi olduğuna dikkat çekti.

Kotan ayrıca 2018 yılındaki M&A toplamının 2017’nin üzerine çıkarak 11-12 milyar dolar aralığında tamamlanmasının öngörülebileceğini söyledi.

Siyasi ve jeopolitik belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla M&A işlemlerin hızlanacağına dikkat çeken Kerim Kotan, “2018 ve sonrasında Amerika ile AB başta olmak üzere Suudi Arabistan, BAE ve gelişmiş Asya ülkelerinden yabancı yatırımcıların gözü artan seviyede Türkiye’ye çevrilecektir. B2C e-ticaret, ihracat ağırlıklı ve katma değerli sanayi ile B2B yazılım, teknoloji, hizmet ve ürünler satan firmalar ilgi odağı olmaya aday konumda bulunuyor” dedi.

2018 yılının başından bu yana imzalanan M&A işleriyle beraber ve henüz kapanmamış ama açıklanmış bulunan işlemlerle birlikte toplam M&A hacmi altı ayda sekiz milyar dolara yaklaştı. Pragma Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Kerim Kotan şu değerlendirmelerde bulundu:

“İçinde bulunduğumuz bu yılın dinamiklerini iyi okumalıyız. Önemli yatırım fonlarının ve şirketlerin Türk firmalarıyla M&A için sıraya girdiğini kendi tasarladığımız satış/ortaklık süreçlerinde net bir şekilde görüyoruz. Yılın ikinci yarısında gerçekleşecek işlemlerle birlikte geçen seneki 10 milyar doları rahatlıkla geçeceğiz gibi görünüyor.

“Türkiye bu sağlanabildiği takdirde Amerika, Avrupa Birliği, körfez ülkeleri arasından özellikle Suudi Arabistan ve BAE ile gelişmiş sermaye yapısına sahip Asya ülkelerinden yüksek oranda yatırım çekmeye aday bir ülkedir.

“Yapısal reformlara devam etmek ve yabancı yatırımcının hayatını kolaylaştırmak için doğru adımları atmaya devam edelim, göreceksiniz ki aynı 2010-2013 döneminde olduğu gibi orta vadede senede 15-16 milyar dolar M&A büyüklüğünü yakalayabileceğiz.

“M&A rakamları açısından bakıldığında 2018 yılını 11-12 milyar dolar ile 2017’nin rahatlıkla üzerinde tamamlamamız ve 2019 yılında bu rakamı 14-15 milyar dolar seviyelerine taşımamız beklenebilir.”

“Türkiye hem stratejik hem de finansal yatırımcılar için hedef yatırım ülkesi konumunda”

Yabancı yatırımcıların yılın ikinci yarısında Türkiye’ye göstereceği ilginin aynı zamanda 2019 için de belirleyici olacağını ifade eden Kerim Kotan şu noktalara dikkat çekti:

“Yurtdışındaki yatırımcılar ve finans kurumları yeni hükümetin çizeceği yol haritası ve uygulamaya koyacağı ekonomi politikalarını görerek hareket etmek istiyorlar. Özellikle e-ticaret, ihracat ağırlıklı sanayi ve B2B hizmetler gibi sektörlerin yabancı yatırımcılar tarafından takip edildiğini gözlemliyoruz.

“Türkiye hem stratejik hem de finansal yatırımcılar için halen cazibesini koruyor. Aslında M&A işlemleri, diğer faktörlerin yanı sıra ülkelerin istikrarına duyulan güvenle çok yakın ilişkilidir. Volatilitesi yüksek kur ve sermaye piyasaları, ekonomik yavaşlamalar M&A işlemlerine olumlu yansımaz. Dolayısıyla bu anlattığım genel teamülün aksine, Türkiye 2018 yılının ilk yarısındaki yabancı yatırımcı ilgisi ve M&A performansıyla beklentilerin üzerinde rakamları yakalamıştır.

“2018 yılının ikinci yarısında istikrar ve ekonomik güven anlamında ciddi adımlar atılmasının ardından, yabancı yatırımcının ilgisinin artan bir ivmeyle yükselmesi beklenebilir.”



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