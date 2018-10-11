FİNANS

2019-2021 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 10:07 | Son Güncelleme

Kamu kaynaklarının kullanımında, Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Plan'da belirlenen politika ve öncelikler ile tasarruf ve tedbir hedefleri doğrultusunda hareket edilecek - Kamu idareleri kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanacak - Bütçe teklifi hazırlanırken, yıl sonu tüketici fiyatları endeksindeki artış 2019 yılı için yüzde 15,9, 2020 yılı için yüzde 9,8 ve 2021 yılı için yüzde 6 olarak esas alınacak - GSYH büyüme oranı 2019 yılı için yüzde 2,3, 2020 için yüzde 3,5 ve 2021 için yüzde 5 olarak dikkate alınacak

ANKARA (AA) - Kamu kaynaklarının kullanımında, Orta Vadeli Plan (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan'da (OVMP) belirlenen politika ve öncelikler ile tasarruf ve tedbir hedefleri doğrultusunda hareket edilecek.

Cumhurbaşkanlığının "2019-2021 Dönemi Bütçe Çağrısı"na ilişkin tebliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Yeni Ekonomi Programı kapsamında hazırlanan OVP (2019-2021) ve bu program esas alınarak hazırlanan OVMP'de (2019-2021) ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçları belirlendi.

Bu kapsamda, 2019-2021 döneminde ekonomi politikasının temel amaçları kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik değişimin gerçekleştirilmesi olacak.

Aynı dönemde maliye politikasının temel amaçlarını ise para politikası hedefleriyle eşgüdüm içinde sıkı mali disiplin ile enflasyonla mücadeleye destek verilmesi, mal ve hizmet, sermaye, cari transferler ve faiz giderlerinin azaltılması, gelirlerin artırılması oluşturacak.

Kamu kaynaklarının kullanımında OVP ve OVMP'de belirlenen politika ve öncelikler ile tasarruf ve tedbir hedefleri doğrultusunda hareket edilecek. Kamu idareleri kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanacak. Mevcut harcama programları gözden geçirilerek önceliğini yitiren faaliyet ve projeler sonlandırılacak.

Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak.

Makroekonomik hedefleri destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefiyle ilgili proje ve programlar uygulamaya konulacak.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, OVP ve OVMP, Bütçe Çağrısı ve eki, Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlarla çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacak.

- Bütçe Hazırlama Rehberi

Çağrı kapsamında yer alan Bütçe Hazırlama Rehberi'ne göre, bütçe teklifi hazırlanırken, yıl sonu tüketici fiyatları endeksindeki artış 2019 yılı için yüzde 15,9, 2020 yılı için yüzde 9,8 ve 2021 yılı için yüzde 6 esas alınacak.

GSYH büyüme oranı 2019 yılı için yüzde 2,3, 2020 yılı için yüzde 3,5 ve 2021 yılı için yüzde 5 olarak öngörülecek.

Döner sermaye gelirleriyle bütçe kaynakları birlikte kullanılarak yürütülen hizmetlerde, döner sermayeler aracılığıyla karşılanabilecek ihtiyaçlar için bütçeden ödenek talebinde bulunulmayacak.

Yükseköğretim kurumları dışında kalan özel bütçeli idareler son 3 yıla ait bilanço, gelir tablosu ve yıl sonu kesin mizanıyla 2018 yılı altı aylık bilanço, gelir tablosu ve mizanını tekliflerine ekleyecek.

İdareler, gelir tahminlerinde döner sermaye ve fon gelirleri dışında kalan tüm gelir kaynaklarını dikkate alacaklar, önceki yıllar gerçekleşmeleri ve geleceğe yönelik beklentiler doğrultusunda yapılacak gelir tahminlerini gelir bütçe fişlerine yansıtacak.

Kamu idareleri ödenek tekliflerini, hizmetlerini ilk defa sunacakmış gibi değerlendirmeye tabi tutacak, öncelikli somut ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerin maliyetinin mümkün olan en düşük düzeyde tutulması için gerekli çalışmaları yürütecek ve mevcut harcama alanlarını gözden geçirerek verimsiz harcamaların tasfiye edilmesini sağlayacak şekilde yapacak.

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