2019-2021 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de

Aynı dönemde maliye politikasının temel amaçlarını ise para politikası hedefleriyle eşgüdüm içinde sıkı mali disiplin ile enflasyonla mücadeleye destek verilmesi, mal ve hizmet, sermaye, cari transferler ve faiz giderlerinin azaltılması, gelirlerin artırılması oluşturacak.

Bu kapsamda, 2019-2021 döneminde ekonomi politikasının temel amaçları kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik değişimin gerçekleştirilmesi olacak.

Buna göre, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Yeni Ekonomi Programı kapsamında hazırlanan OVP (2019-2021) ve bu program esas alınarak hazırlanan OVMP'de (2019-2021) ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçları belirlendi.

ANKARA (AA) - Kamu kaynaklarının kullanımında, Orta Vadeli Plan (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan'da (OVMP) belirlenen politika ve öncelikler ile tasarruf ve tedbir hedefleri doğrultusunda hareket edilecek.

Kamu kaynaklarının kullanımında OVP ve OVMP'de belirlenen politika ve öncelikler ile tasarruf ve tedbir hedefleri doğrultusunda hareket edilecek. Kamu idareleri kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanacak. Mevcut harcama programları gözden geçirilerek önceliğini yitiren faaliyet ve projeler sonlandırılacak.

Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak.

Makroekonomik hedefleri destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefiyle ilgili proje ve programlar uygulamaya konulacak.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, OVP ve OVMP, Bütçe Çağrısı ve eki, Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlarla çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacak.