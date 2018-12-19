İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "Türk Eximbank'ta 2018 yılında ihracata olan desteğimizi yüzde 13-14 seviyesinde artırmış olarak yılı kapatacağız, desteğimizi 44 milyar doların biraz üzerine taşıyacağız." dedi.

Yıldırım, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından düzenlenen 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi'ndeki konuşmasında, 2018 yılının ikinci yarısı ve 2019'da öne çıkan konuyu ticaret savaşları olarak açıkladı.

Küresel tehdidin de bu konuya vurgu yaptığını belirten Yıldırım, konunun 2019 yılında da dünya ekonomisinin büyümesine etki edecek bir tehdit olduğunu söyledi.

Yıldırım, bununla birlikte Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında, pozitif ayrışmanın bir yolunu bulması gerektiğini dile getirerek, "Önümüzdeki yıl, uluslararası alanda da algı yönetimi ile itibar yönetimi konusuyla meşgul olmamız lazım. Ticaret savaşlarında, Çin'in daha çok ABD'den mal alacağını, ABD'nin de 90 gün süreyle ilave vergi getirmeyeceğini söylemiş olması, riski biraz hafifletti." değerlendirmesinde bulundu.