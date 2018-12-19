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2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 13:57 | Son Güncelleme

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım: - "Türk Eximbank'ta 2018 yılında ihracata olan desteğimizi yüzde 13-14 seviyesinde artırmış olarak yılı kapatacağız, desteğimizi 44 milyar doların biraz üzerine taşıyacağız" - "Geçen sene çalıştığımız ihracatçılar içinde KOBİ'lerin payı yüzde 53 iken, bugün itibarıyla yüzde 70'e ulaştık"

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "Türk Eximbank'ta 2018 yılında ihracata olan desteğimizi yüzde 13-14 seviyesinde artırmış olarak yılı kapatacağız, desteğimizi 44 milyar doların biraz üzerine taşıyacağız." dedi.

Yıldırım, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından düzenlenen 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi'ndeki konuşmasında, 2018 yılının ikinci yarısı ve 2019'da öne çıkan konuyu ticaret savaşları olarak açıkladı.

Küresel tehdidin de bu konuya vurgu yaptığını belirten Yıldırım, konunun 2019 yılında da dünya ekonomisinin büyümesine etki edecek bir tehdit olduğunu söyledi.

Yıldırım, bununla birlikte Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında, pozitif ayrışmanın bir yolunu bulması gerektiğini dile getirerek, "Önümüzdeki yıl, uluslararası alanda da algı yönetimi ile itibar yönetimi konusuyla meşgul olmamız lazım. Ticaret savaşlarında, Çin'in daha çok ABD'den mal alacağını, ABD'nin de 90 gün süreyle ilave vergi getirmeyeceğini söylemiş olması, riski biraz hafifletti." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na atıfta bulunan Yıldırım, dengelenme, disiplin, değişim ile yol haritasının belirlendiğini, bu haritayla 2019 ve ilerleyen yıllarda devam edileceğini aktardı.

Yıldırım, ihracatın Türkiye ekonomiye katkısına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz kendi çalışmalarımızda, 2019 yılı içinde yine ihracatın büyümeye ciddi katkısını öngörüyoruz. Türk Eximbank'ta, ihracatın finansmanında, ihracatçılarımıza verdiğimiz dolar bazındaki desteğin, mutlaka ihracatın ve büyümenin üzerinde olmasına büyük önem veriyoruz. Bu sene sonunda ortalama yüzde 3 civarında bir ekonomik büyüme, yüzde 10'a yakın bir ihracat artışı göreceğiz. Biz Türk Eximbank'ta 2018 yılında ihracata olan desteğimizi yüzde 13-14 seviyesinde artırmış olarak yılı kapatacağız, desteğimizi 44 milyar doların biraz üzerine taşıyacağız. Reel destek politikamızın ölçüsü büyüme ve ihracatın üzerinde bir destek sağlamak."

Türk Eximbank'da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldırım, uluslararası finansmanın Türkiye için önemine dikkati çekti.

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- "Düzenli ihracat yapan 15 bin ihracatçıdan 11 binini kavradık"

Yıldırım, Türkiye'de üst üste 3 yıldan fazla düzenli ihracat yapan 15 bin ihracatçıdan 11 binini kavradıklarını bildirerek, önemli ölçüde ihracatçıları Eximbank şemsiyesi altına aldıklarını anlattı.

Gelinen noktada Türkiye ihracatının yüzde 26'sını finanse eder hale geldiklerini belirten Yıldırım, "KOBİ'ler bizim için oldukça önemli. Geçen sene çalıştığımız ihracatçılar içinde KOBİ'lerin payı yüzde 53 iken, bugün itibarıyla yüzde 70'e ulaştık. Bunu daha da artıracağız."

Önümüzdeki yıl yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldırım, şunları söyledi:

"Turizm son derece önemli. 2018 bu anlamda, beklentilerin üzerinde olumlu bir yıl oldu. Biz de 2018'de turizm için, turizm ve seyahat acentelerinin kredi kapsamına alınması, turizmle beraber, sağlık, lojistik, mühendislik alanlarının, KOBİ kapsamına alınması gibi ilave adımlar attık, bunları önümüzdeki yıl da atmaya devam edeceğiz. Onların kontratlarının da aynen ihracat gibi sigortalanıp, poliçeye bağlanması ve teminat unsuru olarak kabul edilerek, başkaca teminat aranmaması konusundaki çalışmayı da, önümüzdeki senenin ilk aylarında sonuçlandıracağız."

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2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi

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