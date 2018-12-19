İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Öztürk Oran, "2019'da dünya daha çetin. Dünya daha çetin ama Türkiye daha güçlü. Çünkü ülkemiz, içinde bulunduğu coğrafyanın karışıklığından, dünyadaki çalkantılardan her defasında büyüyerek çıkmayı başarıyor." dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin düzenlediği 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi'nde konuşan Oran, son yıllarda dünyada hem ekonomik hem siyasi hem de sosyal anlamda çok derin bir dönüşüm yaşandığını ifade etti.

Dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük göç dalgasını yaşadığına işaret eden Oran, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği çatırdıyor. Yunanistan'la başlayan sarsıntı, en son İngiltere'nin Brexit süreci ile daha da derinleşti. Avrupa ve Japonya, ekonomiyi hala doğrultamadı. Pek çok ülkede negatif faiz uygulaması hala sürüyor. Amerika, dünyadaki ticari düzeni kökten değiştirmeye kararlı adımlar atıyor. Çin ile yaşadığı ticaret savaşları tüm dünyadaki ekonomik ilişkilerin de temel belirleyicisi olacak. Çin, ekonomik büyümede tökezlemeye başladı. Tüm periferi ülkeleri de peşinden sürüklüyor. İhracatçı kimliğinin yanı sıra iç talebe dayalı bir büyüme modeline doğru yol almaya çabalıyor. Çünkü her yıl yüzde 7'lik bir büyüme sağlayamazsa dünyanın süper gücü olamadan fakirleşme aşamasına geçecek."