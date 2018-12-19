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2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 14:19 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Öztürk Oran: - "2019'da dünya daha çetin. Dünya daha çetin ama Türkiye daha güçlü. Çünkü ülkemiz, içinde bulunduğu coğrafyanın karışıklığından, dünyadaki çalkantılardan her defasında büyüyerek çıkmayı başarıyor" - TSPB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Alp Keler: - "2018'in kasım ayı itibarıyla hisse senedi, pay, borçlanma aracı, kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymet gibi birliğimiz üyeleri tarafından ihraç edilmiş bütün menkul kıymetlerin, halka açık kısmının bugünkü büyüklüğü 400 milyar lira"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Öztürk Oran, "2019'da dünya daha çetin. Dünya daha çetin ama Türkiye daha güçlü. Çünkü ülkemiz, içinde bulunduğu coğrafyanın karışıklığından, dünyadaki çalkantılardan her defasında büyüyerek çıkmayı başarıyor." dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin düzenlediği 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi'nde konuşan Oran, son yıllarda dünyada hem ekonomik hem siyasi hem de sosyal anlamda çok derin bir dönüşüm yaşandığını ifade etti.

Dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük göç dalgasını yaşadığına işaret eden Oran, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği çatırdıyor. Yunanistan'la başlayan sarsıntı, en son İngiltere'nin Brexit süreci ile daha da derinleşti. Avrupa ve Japonya, ekonomiyi hala doğrultamadı. Pek çok ülkede negatif faiz uygulaması hala sürüyor. Amerika, dünyadaki ticari düzeni kökten değiştirmeye kararlı adımlar atıyor. Çin ile yaşadığı ticaret savaşları tüm dünyadaki ekonomik ilişkilerin de temel belirleyicisi olacak. Çin, ekonomik büyümede tökezlemeye başladı. Tüm periferi ülkeleri de peşinden sürüklüyor. İhracatçı kimliğinin yanı sıra iç talebe dayalı bir büyüme modeline doğru yol almaya çabalıyor. Çünkü her yıl yüzde 7'lik bir büyüme sağlayamazsa dünyanın süper gücü olamadan fakirleşme aşamasına geçecek."

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- "Döviz ve faiz üzerinden ülkemize dönük saldırıları püskürtmüş durumdayız"

Öztürk Oran, güç bloklarının yeniden kurulduğunu, tüm bunların yeni siyasi riskler, yeni pazarlar ve yeni ticaret ortaklıkları, artacak ticari potansiyelle birlikte artacak rekabeti de beraberinde getirdiğini söyledi.

Oran, "2019'da dünya daha çetin. Evet, dünya daha çetin ama Türkiye daha güçlü. Daha güçlüyüz. Çünkü ülkemiz, içinde bulunduğu coğrafyanın karışıklığından, dünyadaki çalkantılardan her defasında büyüyerek çıkmayı başarıyor." ifadelerini kullandı.

Son 16 yılda katedilen mesafeye, yaşanan zihniyet değişimine ve öz güvenli duruşa dikkati çeken Oran, Türkiye'nin dünyadaki dönüşüm dalgasının takipçisi değil, temel aktörlerinden biri konumuna geldiğini kaydetti.

Oran, "2018’in 3. çeyreğinde, döviz kurları ve faiz üzerinden ülkemize dönük saldırıları püskürtmüş durumdayız. 3. çeyrekte Türkiye ekonomisi her şeye rağmen büyüme kaydetti. 2019 yılı için de hedefimiz en az yüzde 2,3 büyümek." diye konuştu.

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- "Türkiye'de sermaye piyasalarının katedecek çok yolu var"

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Alp Keler de Türkiye'nin, sermaye piyasalarının büyümesi ile gelişeceğini ifade etti.

Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'de sermaye piyasalarının katedecek çok yolu olduğunu belirten Keler, "2018'in kasım ayı itibarıyla hisse senedi, pay, borçlanma aracı, kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymet gibi birliğimiz üyeleri tarafından ihraç edilmiş bütün menkul kıymetlerin, halka açık kısmının bugünkü büyüklüğü 400 milyar lira. Dünyadaki örneklerle kıyasladığımızda katedilecek çok yolumuz var." şeklinde konuştu.

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2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi

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