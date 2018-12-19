İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Son açıklanan veriler bize gösterdi ki, ülkemizin yatırım esnekliği yükselmiştir. Bu, kayda alınması gereken bir veridir. Belli ki yatırım algısı ile risk ve tehdit algısı birlikte hareket etmekte." dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin düzenlediği 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi'nin kapanışında konuşan Kaan, zirvenin sektör için önemine işaret ederek, 2018 ve 2019'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaan, şunları kaydetti:

"2018 biterken dünyayı, kaotik ayak seslerini şimdiden duymaya başladığımız yeni bir dönem bekliyor. Sadece yeni bir yıl değil, yeni bir süreç. Çünkü mevcut durumda, bütün kilitlerin bir senede açılacağını beklemek fazlaca iyimser bir bakış olur. En azından biz tedbirimizi alıp önümüzü kış tutalım, bırakalım yine de yaz gelsin. 2018'i geride bırakırken, üçüncü çeyrek verileri bize, yatırımların yüzde 3,8'lik düşüşünü gösteriyor.

Bu kritik bir seviyedir. Çünkü yatırım, kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlar. Bizde yatırımlar hız keserken, dünya ekonomisinin de durumunun parlak olduğunu söylemek mümkün değil. Aynı dönemde ABD'nin yüzde 3, Güney Kore'nin yüzde 2, Avro Bölgesi'nin yüzde 1,7, İngiltere ve Fransa’nın yüzde 1,5, Rusya’nın yüzde 1,3, Almanya’nın yüzde 1,2, Brezilya'nın yüzde 1 ve Japonya'nın ise yüzde 0,3 oranında büyüyebildiğini gördük.