"2019, ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilik yılı olacak"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılar için 2019'un, ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilik yılı olacağını belirterek, "Türkiye olarak ihracatta başarımızın kalıcı olduğunu yapacağımız yatırımlarla tüm dünyaya göstermeliyiz." açıklamasını yaptı.

Gülle yaptığı yazılı açıklamada, ihracat açısından 2018 değerlendirmelerini ve 2019 öngörülerini paylaştı.

Dünya ekonomisinin, küresel ticaret savaşlarının gölgesinde 2018'i zor bir yıl olarak geçirdiğini belirten Gülle, "Türkiye bu dönemde stratejik ortak ve uzun soluklu bir müttefik olan ABD ile ağustos ayında doruğa ulaşan bir gerginlik, ardından ilişkilerde hızlı bir iyileşme ve sonrasında yeni bir diplomatik ilişki döneminin kapılarının aralandığı bir süreç yaşadı." değerlendirmesini yaptı.

Gülle, Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçıların, tüm bu küresel gerginliklere rağmen 2018'de rekorlara koştuğunu ifade etti.

Bu rekorlar sayesinde, Türkiye'nin 2018'deki ekonomik büyümesinin 1,4 puanının, yani en az yarısının net ihracat sayesinde gerçekleşeceğine işaret eden Gülle, "2019'da da büyüme hedefi olan yüzde 2,3'ün 1,5-1,6 puanı net ihracattan gelecek. Bu nedenle, TİM ve Türkiye'nin küresel ticaretteki kahramanları olan ihracatçılarımız için, 2019 'İhracatta Sürdürülebilirlik Yılı ve Yenilik' yılı olacak." değerlendirmelerini yaptı.