Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Fuat Sezgin'i ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla KOSGEB, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve Kırıkkale Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol kapsamında, KOBİ'lerimizi İslam bilim tarihi için üretmeye teşvik ediyoruz." dedi.

Bakan Varank, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Sezgin'in sıradan bir bilim tarihçisi değil, derdi ve davası bulunan bir aydın olduğunu söyledi.

Fuat Sezgin'in, İslam ile bilimin bir arada olamayacağı tezinin en önemli antitezi olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Aydın sorumluluğu onu doğduğu topraklara, ait olduğu medeniyete, mensubu olduğu dine karşı yapılan haksızlıkların karşısına bilim vasıtasıyla çıkmasını sağladı. Fuat Hocamızı dünyanın en önemli bilim tarihçilerinden biri yapan, onun koskoca bir medeniyete ve kültüre giydirilmeye çalışılan deli gömleğini üzerinden çıkarıp atmasıdır. İslam ile bilimin bir arada olamayacağını, hatta birbirlerine zıt olduğunu sinsice zihinlere kazımaya çalışan bütün öğretiler, Fuat Sezgin'in entelektüel dünyasıyla karşılaşınca adeta çökmüş, tuz buz olmuştur."