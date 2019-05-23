FİNANS

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 14:25 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Fuat Sezgin'i ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla KOSGEB, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve Kırıkkale Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol kapsamında, KOBİ'lerimizi İslam bilim tarihi için üretmeye teşvik ediyoruz" - "TÜBİTAK vasıtasıyla Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında da İslam Medeniyeti ve Bilim Tarihi çağrısına çıkmış bulunuyoruz. Bu çağrımızla İslam medeniyetinde bilimsel ve teknolojik etkinliğin ortaya çıkış ve gelişim süreçlerinin aydınlatılmasına önemli bir katkı sunacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Fuat Sezgin'i ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla KOSGEB, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve Kırıkkale Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol kapsamında, KOBİ'lerimizi İslam bilim tarihi için üretmeye teşvik ediyoruz." dedi.

Bakan Varank, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Sezgin'in sıradan bir bilim tarihçisi değil, derdi ve davası bulunan bir aydın olduğunu söyledi.

Fuat Sezgin'in, İslam ile bilimin bir arada olamayacağı tezinin en önemli antitezi olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Aydın sorumluluğu onu doğduğu topraklara, ait olduğu medeniyete, mensubu olduğu dine karşı yapılan haksızlıkların karşısına bilim vasıtasıyla çıkmasını sağladı. Fuat Hocamızı dünyanın en önemli bilim tarihçilerinden biri yapan, onun koskoca bir medeniyete ve kültüre giydirilmeye çalışılan deli gömleğini üzerinden çıkarıp atmasıdır. İslam ile bilimin bir arada olamayacağını, hatta birbirlerine zıt olduğunu sinsice zihinlere kazımaya çalışan bütün öğretiler, Fuat Sezgin'in entelektüel dünyasıyla karşılaşınca adeta çökmüş, tuz buz olmuştur."

- "Fuat Sezgin'in birikimini genç nesillere aktarmak önemli"

Varank, Sezgin'in 65 yıl boyunca İslam bilim tarihi sahasında çalışmalar yaptığını, inandığı değerleri yücelten müzeler, enstitüler ve vakıflar kurduğunu anlattı.

İslam dünyasını bilimden ve ilimden uzak gösterme çabasının cahiliye devrindeki kadar canlı kaldığını dile getiren Varank, "Bizatihi hocamızın varlığı, ortaya koyduğu eserler ve bıraktığı entelektüel miras, bilim tarihinin İslam dünyası yok sayılarak yazılamayacağının açık bir göstergesidir. Fuat Sezgin Hoca'nın birikimini ve düşünce tarzını yaşatmak, genç nesillere aktarmak da işte bu nedenle ziyadesiyle önemlidir." diye konuştu.

Varank, 2019 Fuat Sezgin Yılı çerçevesinde Bakanlık olarak ilgili ve bağlı kuruluşlarla pek çok faaliyet ve çalışma yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"2019'un ilk 5 ayında, 6 ilimizde tertiplemiş olduğumuz 8 etkinlikte öğrencilerimize Fuat Sezgin'i anlattık. Ayrıca, merhum hocamızın şeref üyesi olduğu Türkiye Bilimler Akademimiz tarafından üstün başarılı bilim insanları, kurum ve eserleri teşvik etmek amacıyla Fuat Sezgin Ödülleri düzenliyoruz. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız aracılığıyla merhum hocamızın 18'inci cildini yazarken hayata veda ettiği Arap-İslam Bilimler Tarihi isimli eserinin basımını da Bakanlık olarak üstlendik. Fuat Sezgin ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla KOSGEB, İBTAV ve Kırıkkale Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol kapsamında, KOBİ'lerimizi İslam bilim tarihi için üretmeye teşvik ediyoruz."

- "Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü vereceğiz"

KOSGEB'in aylık dergisinde Fuat Sezgin'in hayatını ve çalışmalarını irdeleyen "Yitik Hazinenin Kaşifi" başlıklı bir yazı dizisi yayımladıkları bilgisini veren Varank, KOSGEB'in en büyük konferans salonuna da "Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu" adını verdiklerini bildirdi.

Varank, TÜBİTAK'ın çalışmalarına da değinerek, "İlgili kuruluşumuz TÜBİTAK vasıtasıyla Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında da İslam Medeniyeti ve Bilim Tarihi çağrısına çıkmış bulunuyoruz. Bu çağrımızla İslam medeniyetinde bilimsel ve teknolojik etkinliğin ortaya çıkış ve gelişim süreçlerinin aydınlatılmasına önemli katkı sunacağız. Kuruluş yıl dönümü olan 24 Haziran'da ise TÜBİTAK'ın bilim ödülleri kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü vereceğiz." diye konuştu.

TÜBİTAK Bilim Genç aracılığıyla da bilim insanlarıyla öğrencileri bir araya getirdiklerini ve "İslam Bilim Tarihi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin" temalı bilim söyleşileri düzenlediklerini anlatan Varank, "Rahmetli Fuat Sezgin Hocamız, 'İslam medeniyetinin büyüklüğünü, kendi insanımıza anlatmak, batılılara anlatmaktan çok daha zor.' demişti. Bu sözü hiç aklımızdan çıkarmadan Bakanlık olarak medeniyetimizin büyüklüğünü kendi insanımıza anlatmayı, ülkemize ve kadim medeniyetimize karşı bir namus borcu bilerek tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son haliKızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali
TİAD "iş adamları" tanımını "iş insanları" olarak değiştirdiTİAD "iş adamları" tanımını "iş insanları" olarak değiştirdi
İhracatçı manyezit fabrikası sahiplerinin ruhsat sorunuİhracatçı manyezit fabrikası sahiplerinin ruhsat sorunu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fuat Sezgin Yılı Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

1500 yıl yetecek rezerv bulundu

1500 yıl yetecek rezerv bulundu

Şimdi fiyatı 2 liraya düştü

Şimdi fiyatı 2 liraya düştü

Torba teklif komisyondan geçti! Köprü cezalarına af geliyor

Torba teklif komisyondan geçti! Köprü cezalarına af geliyor

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TİAD "iş adamları" tanımını "iş insanları" olarak değiştirdi

TİAD "iş adamları" tanımını "iş insanları" olarak değiştirdi

İhracatçı manyezit fabrikası sahiplerinin ruhsat sorunu

İhracatçı manyezit fabrikası sahiplerinin ruhsat sorunu

İSO Meclis Salonu’na iş insanı Fazıl Zobu’nun adı verildi

İSO Meclis Salonu’na iş insanı Fazıl Zobu’nun adı verildi

Prof. Dr. Erinç Yeldan: Ekonomide mevcut süreci atlatmak için irade gerekli

Prof. Dr. Erinç Yeldan: Ekonomide mevcut süreci atlatmak için irade gerekli

MB / Reel kesim güven endeksi Mayıs’ta 6.6 puan düştü (2)

MB / Reel kesim güven endeksi Mayıs’ta 6.6 puan düştü (2)

Sektörel güven endeksleri Mayıs’ta düştü (2)

Sektörel güven endeksleri Mayıs’ta düştü (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.