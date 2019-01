"2019, Türkiye ekonomisinin büyüyeceği bir yıl olacak"

Gür, geçen yılın ocak-eylül döneminde bankanın toplam aktifinin 2017 sonuna göre yüzde 41 büyüyerek 29,3 milyar liraya ulaştığını ve sektörün üzerinde bir performans sergilediklerini bildirdi.

Reel sektöre verdikleri nakit ve gayrinakdi kredi desteğinin Eylül 2018 itibarıyla 25 milyar TL'ye yaklaştığını belirten Gür, kredi ve mevduattaki büyümenin sırasıyla yüzde 34 ve yüzde 32 seviyelerinde olduğunu, yine sektörün üzerinde performans gösterdiklerini aktardı.

- "İhracatçının bankası olmak istiyoruz"

Alternatif Bank Genel Müdürü Gür, göreve geldikten sonra marka kimliğinde bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini ve Abank'tan Alternatif Bank'a geçişin sağlandığını hatırlattı.

Kuruluş ismi olan Alternatif Bank'a dönüşümün marka bilinirliği açısından da pozitif algılandığını ifade eden Gür, basiretli bankacılık yapmak için yola çıktıklarını söyledi.

Gür, "Müşterisine yakın, onlarla açık iletişim içinde olan, müşterinin yolculuğunda ona her an destek vermek için hazır olan, danışman sıfatıyla da bunu yapacak bir yetkinliği de geliştirip basiretli bankacılık ilkesi ve danışman banka olarak her ölçekte firma ile iş yapmayı benimsedik." dedi.