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“2019 Uluslararası Yılın Kamyonu” F-MAX Logitrans’ta boy gösterdi

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 15:00 | Son Güncelleme

Ford Trucks, Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü yeni çekicisi F-MAX ile yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Ford Trucks Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü yeni çekicisi F-MAX’ı sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Trucks, bu yıl 12.si İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinin lojistik ve tedarik zinciri sektörlerinin karar vericilerini bir araya getiren Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü yeni çekicisi F-MAX’ı sergiledi.

Ağır ticari araç sektöründeki en saygın ve prestijli ödüllerden biri olan ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’ (International Truck of the Year - ITOY) ödülüne layık görülerek önemli bir başarıya imza atan Yeni Ford Trucks F-MAX, güç, verimlilik, teknoloji ve konforu bir arada sunuyor. Yüksek kapasiteli 225 Ah aküsü, bin 50 litreye kadar sunulan yakıt tankı, 980-1300 mm aralığında seçilebilen 5. teker yüksekliği ile yeni F-MAX uzun yollarda kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor.

F-MAX, modern tasarımı ve sürücü odaklı yaklaşımının yanı sıra 2,5 metre genişliğindeki kabiniyle de konfor sunuyor. Kokpit tarzı konsolun tasarımı, tüm fonksiyonlara kolayca erişilebilmesini sağlıyor. Sürüş deneyiminin keyfini artırmak için entegre edilen en küçük detaylarla birlikte kabinde ferah bir ortam sağlanıyor.

F-MAX, tüm bu özellikleri, tabandan tavana 2 bin 160 mm yükseklik sunan düz zemini ve 260 mm'lik koltuk ayarıyla sağlıyor. F-MAX ayrıca, patentli uçak tipi geniş depolama kapasitesi ile yenilikçi ve çığır açan 90 derece katlanabilir üst yatakla sürücülere rahatlık sağlıyor. Yeni çekicinin fren hissi ise bir otomobilinkini andırıyor. F-MAX düşük motor sesi düzeyi ve ses emici detayları sayesinde sınıfının en iyi NVH özelliklerini sunuyor. Yeni F-MAX, geniş ve kolay erişilebilir bir dizi depolama alanı barındırıyor. Uçak tipi yatak üstü depolama, aracın her iki tarafında geniş üst depolama ve dış depolama alanları kolayca kullanılabiliyor ve temizlenebiliyor.

Sahip olma maliyeti, yeni F-MAX için kilit bir faktör olarak öne çıkıyor. F-MAX, üç alanda sahip olma maliyetini iyileştiriyor. Üretim ve geliştirme, artırılan dikey entegrasyon ile birlikte Ford Trucks'a maliyet temeli açısından rekabetçi bir avantaj sağlıyor. Yeni F-MAX, 500PS 2500Nm güce sahip Ecotorq motoru ile yüksek performans sunuyor. Üstün aerodinamik, aktarma sistemi kalibrasyonu ve teknik özellikler, yakıt tüketimi açısından mükemmel performans ile önceki modellere göre yüzde 6'lık iyileştirme sağlıyor. Teknik özellikler arasında E-APU teknolojisi ve predictive hız kontrolü (Max Cruise) de bulunuyor. Bakım maliyetlerinin yüzde 7'ye varan oranda azaltılması ve uzun bakım aralıkları toplam sahip olma maliyetini düşürüyor.

12 ileri vitesli ZF otomatik şanzıman ile Eco-Mode ve Power-Mode gibi farklı sürüş modları yakıt tüketimini optimize ediyor. Yeni F-MAX, değişken geometrili bir turbo şarj, su pompası ve farklı çalışma hızlarına sahip kompresör, 400 kW motor fren gücü ve isteğe bağlı intarder ile toplamda 1000 KW frenleme gücü ile de öne çıkıyor.

Ford Trucks, yeni F-MAX ile devrim yaratan ve pek çok avantaja sahip olan “ConnecTruck” teknolojisini sunuyor. Bu sayede uzaktan izleme ve kablosuz yazılım güncelleme kullanılarak araç uzaktan izlenebiliyor.

F-MAX, Adaptif Hız Kontrolü, hız tolerans seçenekli Predictive Hız Kontrolü (Max Cruise), Gelişmiş Acil Fren Sistemi, Yokuş Kalkış Desteği, Şerit Takip Uyarısı, Adaptif Hız Sınırlayıcı Cihaz ve Elektronik Denge Kontrolü gibi özellikler sayesinde sürücülere paha biçilmez destekler sunuyor. Renkli 8 inç TFT geniş küme ekran, lastik basıncı ve sıcaklık durumundan sürücü değerlendirme fonksiyonlarına kadar her şeyin aynı ekranda görüntülenmesini sağlıyor. Deri direksiyon simidindeki kontrol düğmeleri, sürücünün küme ekranlar arasında gezinmesini kolaylaştırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ford Trucks Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı

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