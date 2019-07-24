FİNANS

2019 ürünü fındık hasadına doğru

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu: -"TMO, 1 Ağustos'tan önce mutlaka taban fiyatı açıklamalıdır"

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, TMO'nun 1 Ağustos öncesi fındık alım fiyatını açıklaması gerektiğini belirtti.

Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hasat döneminin yaklaşması ve serbest piyasada yaşanan negatif eğimli fiyat dalgalanmasının üretici ile bölge ekonomisini tedirgin ettiğini aktardı.

Müdahale sisteminin tekrar devreye alınmasının zorunlu hale geldiğini ifade eden Çakırmelikoğlu, 2019 ürünü fındığına TMO kanalıyla fiyat belirlenmesi, alımda da ofis ile FİSKOBİRLİK'in ortak hareket etmesi önerisini sundu.

TMO tarafından 1 Ağustos'tan önce mutlaka alım fiyatının açıklanmasını istediklerini vurgulayan Çakırmelikoğlu, "Verilecek fiyat, ekonomik süreç ve bölge dengeleri göz önüne alınmak kaydıyla sosyal politikalar kapsamında artı değerlendirilmeli, kademeli fiyat esas alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çakırmelikoğlu, fiyat istikrarının gelecek yıllarda devam edebilmesi adına sektörün tüm taraflarının içinde yer aldığı Cumhurbaşkanlığı makamı nezdinde "Fındık Üst Kurulu" oluşturulmasının gerekli olduğunu kaydetti.

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FİSKOBİRLİK Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmeliko TMO

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