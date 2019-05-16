2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı yaş çay taban fiyatını açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Yaş çay taban fiyatı 2,90 lira, destekleme ise 13 kuruş olmak üzere toplamda 3,03 lira olarak belirledik" dedi.

Rize'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çaykur Genel Müdürlüğü önünde çiçekle karşılandı. 2019 yılı yaş çay taban fiyatı açıklama törenine Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı ve sivil toplum kuruşu temsilcileri de katıldı.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de tarımsal yatırımları anlattı. Tarımsal hasılatın 4 kat arttığına söyleyen Bakan Pakdemirli, "Rize denince akla çay geliyor. Çayın burada ciddi bir sosyolojisi var. Sadece tarım ürünü değil, onun da ötesine geçmiş bir konu artık. Rize eşittir çay anlamına geliyor. Tarımsal desteklerimizi yüzde 90 misli artırmışız. Bununla birlikte üreticimiz de hakkını vererek tarımsal hasılatımız dört kat artırmış. Ülkenin bütün şehirlerini geziyorum. Birçok şehrimiz çok daha büyük potansiyellere, münbiç coğrafyaya sahip olmasına rağmen bu rakamları yakalayamamış. Demek ki bölge insanı çalışkan, zor şartlarda olmasına rağmen gereği yapıyor. Çayı üretmek için böyle bir iklime ihtiyacınız var. Türkiye dışında 30 ülkede daha çay üretiliyor, ama bana göre dünyanın en güzel çayını biz üretiyoruz. Bununla beraber kendimizi rehavete de kaptırmamamız gerekiyor. Bu güzel iklimde, bu güzel ürettiğimiz çayların daha da güzel olması için çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.

'DESTEKLEME PRİMLERİNİ ÖDEME GAYRETİNDEYİZ'

Hızlı şekilde destekleme primlerini ödeme gayretinde olduklarını söyleyen Bakan Pakdemirli "Çaykur bir devlet kuruluşu olmasına rağmen ticari piyasada rekabet edebilecek güçte bir marka yarattı. Bu tabii ki sadece Çaykur ile değil, bölge üreticisiyle beraber el ele yürünmesiyle oluyor. Yeni dönemde artık yeni ürünler ve hizmetler ile Çaykur’un kendini modernize etmesi, finansal anlamda sürdürülebilir vaziyete gelmesi, yeni atılımlar yapması da gerekiyor. Bunun son derece farkındayız. Finansal performansı bölge ekonomisi için de önemli. Tüm amacımız, gayretimiz bölgemizdeki, Rize’deki çay üreticisini mağdur etmeden devlet imkanları müsait olduğu sürece en hızlı şekilde destekleme primlerini ödeme gayretindeyiz" dedi.

'YENİLEMEYE MUTLAKA BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR'

Çay üretiminde iddialı ülke kalabilmek için çay bahçelerinin yavaş yavaş yenilenmeye başlanması gerektiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Çay bahçelerimiz artık yaşandı. Çay bahçelerinin durumu iyi değil. Bugünü, yarını kurtarır ama önümüzdeki 10 yılları kurtarmamız gerekiyor. Çay, bölge sosyolojisi bakımından da çok önemli. Çay üretiminde iddialı ülke kalabilmek için çay bahçelerini yavaş yavaş yenilemeye başlamamız gerekiyor. 10 yıllık bir dönemde yenilemeye başladığınızda, aslında üretimden kaybediyorsunuz. Bizim bu kaybı karşılayan bir desteğimiz var. Bu destek olmasa bile 10 yıllık süreçte yüzde 50 daha fazla rekolte alıyorsunuz. Yavaş yavaş yenilemeye mutlaka başlamamız gerekiyor. Biz de bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız. En yaşlıdan başlamak üzere en kısa sürede bahçelerin yenilenmesiyle ilgili en hızlı şekilde teknik desteği vermeye ve her türlü yardımda bulunmaya hazırız. Artık gençlerimizle birlikte inşallah bunu bir sosoyoloji olarak sürdürerek çay toplamaya devam edelim ve paramızda ülkemizin cebinde kalsın. Bazı sorunlarımız, geliştirilmesi gereken alanlarımız var. Aşırı gübreliyoruz. Toprakları daha iyi korumamız gerekiyor. Devlet olarak kaçak çayın Türkiye’ye girmemesi için her türlü tedbir alınmıştır, alınmaya da devam edilecektir. Bakanlığım başından beri 8-10 defa çay konusunda bakanlarımızla birlikte toplandık."

2019 YAŞ ÇAY TABAN FİYATINI DUYURDU

2019 yılı yaş çay alım fiyatlarını duyuran Bakan Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımız da bizim düşündüğümüzün de ötesinde çay fiyatı açıklamamız konusunda bize cesaret verdi. Yaş ve kuru çay üreticilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak anlamında görüşmelerimiz devam ediyor. Dekara 15,35 kuruş olarak mazot ve gübre desteğimiz devam edecek. 13 kuruş ilave primimiz de devam ediyor. Çay fiyatını da bu sene 2,90 olarak belirledik. Çay sezonumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum."