Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, 2019 yaş çay alım ve işleme kampanyası için devletin ÇAYKUR eliyle uygulayacağı alım ve fiyat politikalarının, sektörde tüm kesimleri memnun edecek şekilde tespit ve ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, 835 bin dekar alanda, yaklaşık 214 bin üreticinin çay tarımı yaptığını ifade etti.

Üretimde de 46'sı ÇAYKUR, 120'si özel sektöre ait olmak üzere 166 fabrikada yaş çay yapraklarının işlendiğini aktaran Arslantürk, Doğu Karadeniz'de 2019 sezonunun yakında başlayacağını kaydetti.

Arslantürk, çayın, bölgenin önemli tarımsal faaliyetleri içinde büyük bir yer tutarken, sanayisinin de istihdama katkı sağladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da üretimi ve sanayisi yapılan çayda sektörde yaşanan sıkıntılar da had safhadadır. Son dönemlerde yaşanan sıkıntıların özellikle çay sanayisi üzerindeki olumsuz etkileri giderek artmaktadır. Bu sıkıntıların giderilmesinde ÇAYKUR'un devlet tarafından desteklenmesi bölgenin sosyal yapısı açısından ne kadar gerekli ise de kendi ayakları üzerine durmaya çalışan özel sektörün de o denli haksız bir rekabet ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur, olmaktadır. Özel sektördeki ekonomik sıkıntıların azami düzeyi ulaştığı bir süreçteyiz."