FİNANS

2019 yerel seçim sonuçları

FİNANS HABERLERİ  | 31.03.2019 23:55 | Son Güncelleme

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: - "2023 hedeflerine ulaşmak için üzerimize düşen görevi yapmalıyız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 2023 hedeflerine ulaşmak için üzerilerine düşen görevi yapmaları gerektiğini belirtti.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinin yüksek katılımla demokratik bir ortamda gerçekleştiğini bildirdi.

Gayriresmi sonuçların geçen seçimlere yakın oy oranlarının korunduğu bir sonucu ortaya koyduğunu aktaran Kopuz, yerel seçimlerin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Halkın büyük bir çoğunluğunun sandığa giderek iradesini ortaya koymasının önemli olduğuna dikkati çeken Kopuz, "Yerel yönetimlerden ve göreve gelen başkanlardan beklentimiz, merkezi yönetim ile güçlü koordinasyon içerisinde, yerelden merkeze doğru ülkemizi kalkındırmak adına güçlü bir performans ortaya koymalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, Türkiye'de bir sonraki seçimlerin 2023 yılında gerçekleşeceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Artık önümüzde gerek merkezi gerekse yerel yönetimlerin iş birliği içerisinde hareket ederek, Türkiye'yi başta ekonomi olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacağı uzun bir dönem var. İş dünyası olarak da bu fırsatı çok iyi değerlendirip, şehirlerimiz ve ülkemiz için hep birlikte ter dökmeli ve 2023 hedeflerine ulaşmak için üzerimize düşen görevi yapmalıyız."

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Anahtar Kelimeler:
İSTİB seçim

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