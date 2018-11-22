FİNANS

2019 Yılı Bütçesi Komisyonda kabul edildi

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 20:54 | Son Güncelleme

Genel bütçenin gelirleri 867 milyar 296 milyon lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 74 milyar 884 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 6 milyar 536 milyon lira olarak tahmin ediliyor - Kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon lira, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon lira ödenek verilecek

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaklaşık 1 ay süren bütçe maratonu tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi olma özelliği taşıyan 2019 yılı bütçesinde bugün son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesi görüşüldü. Bakanlığın bütçesinin kabul edilmesinin ardından, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı da kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, komisyonun bütçe üzerinde toplam 190 saat 34 dakika görüşme yaptığını belirterek, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Teklifle genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin lira, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin lira ödenek veriliyor.

Teklifle genel bütçenin gelirleri 867 milyar 296 milyon 403 bin lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 11 milyar 179 milyon 800 bin lirası öz gelir, 63 milyar 704 milyon 956 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 74 milyar 884 milyon 756 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 6 milyar 420 milyon 391 bin lirası öz gelir, 116 milyon 591 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 6 milyar 536 milyon 982 bin lira olarak tahmin ediliyor.

Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 80 milyar 250 milyon lira olarak öngörülüyor.

Komisyonda kabul edilen bütçe teklifinin Meclis Genel Kurulundaki görüşmelerinin ise aralık ayında başlaması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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