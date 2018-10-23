2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi dışı gelirlerin bu yıl hedefin 21,7 milyar lira üzerinde gerçekleşmesini öngördüklerini belirterek, "Bunda kamu bankalarından elde edilen temettü gelirlerinin hedefin 4,4 milyar lira üstünde gerçekleşmiş olmasıyla bedelli askerlik ve imar barışından tahsil edilmesi beklenen 9 milyar lira ve 6 milyar lira tutarlarındaki gelirlerin etkili olacağını düşünüyoruz." dedi. Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile ilgili yaptığı sunumda, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında alınan ilave tedbirlerle enflasyonun kademeli olarak azaltılmasını hedeflediklerini söyledi. Döviz kurundaki artışın, enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin, artan finansman maliyetleriyle fiyatlama davranışlarındaki ve beklentilerdeki bozulmanın enflasyonu yüksek seviyelere taşıdığını vurgulayan Albayrak, 2018 sonunda tüketici enflasyonunun maliyet yönlü gelişmelerin de etkileriyle yüzde 20,8 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Program sonunda enflasyonun yüzde 6'ya gerilemesinin hedeflendiğini dile getiren Albayrak, şunları kaydetti: "2017 sonunda 157 milyar dolara yükselen yıllık ihracatımız, 2018'de bu artışı sürdürerek eylülde 165 milyar dolara ulaşmıştır. Yıl sonunda ihracatın 170 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. 2017'de toparlanan turizm gelirleri, 2018'de turist sayısının rekor seviyeye ulaşmasıyla, ilk sekiz ayda yüzde 23 artış göstermiştir. 2018 yılı ocak-ağustos döneminde yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 22,9 artmıştır. Turizm gelirlerinin yıl sonunda 29 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyoruz." - "Bankacılık sektörü sağlıklı ve güçlü yapısını koruyor" Albayrak, cari açığın 2018'in ikinci yarısında düşüş eğilimine girdiğine işaret ederek, "2018 yılı sonunda cari açığın 36 milyar dolar, cari açığın GSYH'ye oranının ise yüzde 4,7 olmasını bekliyoruz." dedi. Bankacılık sektörünün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğunu, finansal istikrarı ve reel ekonomiyi desteklemeye devam ettiğini vurgulayan Albayrak, sektörün kredi riskini gösteren kredilerin takibe dönüşüm oranının ağustos ayı itibarıyla yüzde 2,9 olduğunu kaydetti. Albayrak, aynı dönemde sermaye yeterlilik oranının ise yüzde 17,3 olduğunu ve bu oranın, hedef oran olan yüzde 12'nin oldukça üzerinde, yasal sınır olan yüzde 8'in iki katından yüksek olduğunu dile getirdi.

- "Mali disiplini ekonomi politikasının temel çıpası olarak belirledik" Berat Albayrak, 2018'de kamu gelirlerini artıran önemli düzenlemelerin yürürlüğe konulduğunu ve kamu giderlerinde tasarruf sağlayan kararlar alındığını belirterek, vergi düzenlemeleriyle enflasyonla mücadeleye katkı sağlandığını aktardı. Yeni Ekonomi Programı'nda mali disiplini ekonomi politikasının temel çıpası olarak belirlediklerinin altını çizen Albayrak, şöyle devam etti: "Başta tasarruflar olmak üzere uygulamaya konulacak yapısal tedbirlerle merkezi yönetim bütçe açığının GSYH'ye oranını YEP dönemi boyunca yüzde 2'nin altında tutacağız. Bu çerçevede 2017'de yüzde 1,5 olarak gerçekleşen oranın 2018'de yüzde 1,9, 2019'da ise yüzde 1,8 olacağını öngörüyoruz. Buna bağlı olarak 2017'de yüzde 1,8 olan genel devlet açığının GSYH'ye oranının 2018'de yüzde 2,4, 2019'da ise yüzde 1,6 olmasını hedefledik. Bu oranlar yüzde 3 olan Maastricht Kriteri'nin altında, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bütçe açıklarına kıyasla oldukça düşük düzeydedir."

- "Vergi gelirleri hedefin üzerinde gerçekleşecek" Merkezi yönetim bütçe giderlerinin bu yıl 821,8 milyar lira olacağını bildiren Albayrak, "Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 749,6 milyar lira, bütçe açığının 72,1 milyar lira, faiz dışı dengenin 4,3 milyar lira olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2018 yıl sonu bütçe açığının 72,1 milyar lirayla bütçe başlangıç hedefinin 6,2 milyar lira üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bu açığın milli gelire oranının ise yüzde 1,9 olacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, vergi gelirlerinin 2018'de hedefin 31,1 milyar lira üzerinde gerçekleşerek 630,5 milyar lira olmasını beklediklerini, öte yandan Özel Tüketim Vergisi gelirlerinin bütçe hedefinin 5,9 milyar lira, dahilde alınan Katma Değer Vergisi gelirlerinin ise hedefin 5,8 milyar lira altında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Vergi dışı gelirlerin, bu yıl hedefin 21,7 milyar lira üzerinde gerçekleşerek 119 milyar lira olmasının öngörüldüğünü belirten Albayrak, "Bunda kamu bankalarından elde edilen temettü gelirlerinin bütçe hedefinin 4,4 milyar lira üstünde gerçekleşmiş olmasıyla bedelli askerlik ve imar barışından tahsil edilmesi beklenen 9 milyar lira ve 6 milyar lira tutarlarındaki gelirlerin etkili olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.