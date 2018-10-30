2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında bugüne kadar yaklaşık 5 milyon 950 bin 136 mükellefin başvuruda bulunduğunu ve 69 milyar 932 milyon 102 bin 383 liralık yapılandırma gerçekleştiğini belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık 10,8 milyar liralık tahsilat gerçekleşmiş, 2018 yılı sonuna kadar 17 milyar liralık tahsilat alacağı öngörülmektedir. Yürürlükte olan 6376 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamındaki tahsilatları da 20,2 milyar lira olarak öngörmekteyiz." dedi. Albayrak, 2019 Yılı Bütçesi Kanun Teklifi ve 2017 Bütçesi Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve Sayıştay tezkerelerinin geneli üzerinde görüşmelerin gerçekleştirildiği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Berat Albayrak, 2002 yılında 24 lira olan 65 yaş aylığının, bugün yüzde 2 bin 218'lik nominal ve yüzde 400'lük reel artışla 543 liraya ulaştığını hatırlatarak, "Muhtarların aldıkları rakam 97 lirayken, bugün 1726 lira. Burada nominal artış yüzde 1673, reel artış yüzde 300'lerde." diye konuştu.

Türkiye'nin 2002 yılının bütçesinde kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engelli gibi kesimlere 415 milyon lira ayrıldığını anımsatan Albayrak, söz konusu kesimlerin tamamına 2019 yılı bütçesinden ayrılan payın ise 35 milyar lira olduğunu bildirdi. Albayrak, 2002 yılında tarım politikalarına ayrılan destek 1 milyar 894 milyon lirayken, bugün bu alana ayrılan desteğin, 2019 yılı bütçesinde 16 milyar 219 milyon liraya çıktığını kaydetti. - "Bütçede aslan payı eğitimin" Vergi gelirlerinin 2002 yılında yüzde 85,7'si faize giderken, 2018'de bu rakamın yüzde 12,1'e düştüğüne işaret eden Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'de, 2002 yılına kadar bütün hükümetlerin yaptığı bütçe çalışmalarında en büyük payı savunma sanayi ve güvenlik politikaları almıştır. Ama son 16 yıldır ve bu bütçede de olduğu gibi her ne kadar güvenliğin payı artsa da yine şampiyonluğu, en büyük payı Milli Eğitim aldı. 2002 yılında toplam bütçedeki eğitimin payı yüzde 6'lardayken, bugün yüzde 12'lerin üzerine çıktığı ve aslan payını eğitimin aldığı bir 2019 yılı AK Parti bütçesini görüyoruz. Birinci önceliğimiz gençlik ve eğitim politikaları. Türkiye'nin en büyük dinamik gücü, genç ve eğitimli nüfusu..."

Albayrak, Türkiye'nin 2002 yılına kadar yüzde 4,7, AK Parti iktidarları döneminde 2002'den bugüne kadar ise yüzde 5,7'nin üzerine çıkarak büyüdüğünü vurguladı. Türkiye'deki tasarrufun, gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 21'lerden yüzde 25,5'lere çıktığına değinen Albayrak, gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 22'lerde olduğunu söyledi. İhalelerdeki komisyon oranları hakkında da bilgi veren Albayrak, "Ne kadar komisyon veriyorsunuz?" gibi bir şey söylendi. Hemen cevap vereyim, 10 binde 7 gibi bir komisyon veriyoruz." ifadesini kullandı. Albayrak, yapılandırmalarla ilgili bir soruya da "7143 sayılı Yapılandırma Kanunu'nda, bugüne kadar yaklaşık 5 milyon 950 bin 136 mükellef başvuruda bulunmuş. Bu kapsamda 69 milyar 932 milyon 102 bin 383 liralık yapılandırma gerçekleşmiş. Bugüne kadar yaklaşık 10,8 milyar liralık tahsilat gerçekleşmiş, 2018 yılı sonuna kadar 17 milyar liralık tahsilat alacağı öngörülmektedir. Yürürlükte olan 6376 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamındaki tahsilatları da 20,2 milyar lira olarak öngörmekteyiz." cevabını verdi.