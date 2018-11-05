FİNANS

2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 12:48 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: (1) - "Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında ulaşım ve altyapı alanındaki hizmetleriyle dünya ile rekabet eden, müreffeh bir Türkiye" - "İstikbalimizin mihenk taşı olacak İstanbul Havalimanı ve benzeri eserleri, Türk mühendis ve işçilerimizin emek ve becerileriyle inşa ettik. Böylece daha güçlü bir şekilde Türkiye'yi yarınlara taşıyoruz"

TBMM (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhuriyetin 100. yılında ulaşım ve altyapı alanındaki hizmetlerle dünyayla rekabet eden müreffeh bir Türkiye'ye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, karşılıklı iletişimi önemsediğini belirterek, Türkiye'yi ilgilendiren her mesele için istişareyi fırsat kabul ettiklerini söyledi.

Ulaşım ve altyapı hizmetlerinin, hükümetin stratejik açıdan önem verdiği konuların başında geldiğini dile getiren Turhan, toplumun, devletin kalkınmışlığının, ulaşım ve altyapı yatırımlarından bağımsız düşünülemeyeceğini söyledi.

Bakanlık olarak sorumluluk alanlarına bu bilinçle yaklaştıklarını ifade eden Turhan, "Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında ulaşım ve altyapı alanındaki hizmetleriyle dünya ile rekabet eden, müreffeh bir Türkiye." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alma hedefine ulaşabilmesi için Bakanlık olarak azim ve gayretle çalıştıklarına dikkati çeken Turhan, üstlendikleri görev ve sorumluklar çerçevesinde vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitesini yükseltecek dünyanın sayılı, büyük projelerini bir bir hayata geçirdiklerini vurguladı.

Turhan, Cumhuriyetin 95'inci kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim'de, milletin göğsünü kabartan dünyanın en büyük havalimanını açtıklarını belirterek, "İstikbalimizin mihenk taşı olacak bu ve benzeri eserleri, Türk mühendis ve işçilerimizin emek ve becerileriyle inşa ettik. Böylece daha güçlü bir şekilde Türkiye'yi yarınlara taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu projeleri hayata geçirirken sadece bütçe kaynaklarını değil, aynı zamanda alternatif finans modellerini kullanarak özel sektör kaynaklarını da ekonomiye kazandırdıklarını bildiren Turhan, bu sayede sektörleri rekabete açtıklarını ve yeni istihdam fırsatları oluşturduklarını kaydetti.

Ulaşım ve iletişim imkan ve ihtiyaçlarının sürekli değiştiği günümüz dünyasında Bakanlık olarak önemli roller üstlendiklerini anlatan Turhan, bu noktada ülkenin coğrafi konumundan kaynaklanan avantajlarını fırsat olarak değerlendirip, tüm plan ve projeleri bu çerçevede yürüttüklerini ifade etti.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunun tüm çalışmaların temel esası olduğunun altını çizen Turhan, ulaşımda, haberleşmede hayatı kolaylaştıracak yatırımları değişen ihtiyaçlara ve gelişen teknolojiye uygun biçimde gerçekleştirdiklerini belirtti.

- "Vatandaşların hayatını kolaylaştırıp kazaları azalttık"

Karayollarının ulaştırma ağının ana omurgasını oluşturduğunu ifade eden Turhan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin her köşesine ulaşımı sağlayan devlet ve il yollarında fiziki ve geometrik standartları yükselttik, akıllı ulaşım sistemlerini tesis ederek hizmet seviyesini ve trafik güvenliğini arttırdık. Bunun yanında özel önem verdiğimiz otoyol ve bölünmüş yollardaki çalışmalarımızla ülkenin ulusal ve uluslararası koridorlarını güçlendirdik. Bu sayede vatandaşların hayatını kolaylaştırıp kazaları azalttık. Seyahat mesafe ve sürelerinin kısalmasıyla önemli miktarda yakıt ve iş gücü tasarrufuyla ekonomiye katkı sağladık."

Cumhuriyetin ilk yıllarından sonra ihmal edilen demiryollarını geliştirmeyi ise yeniden devlet politikası haline getirdiklerini vurgulayan Turhan, ekonomiye katkı sağlayıcı demiryolu yatırımlarıyla, lojistik altyapı ve ve faaliyet alanlarını geliştirdiklerini bildirdi.

Turhan, taşımacılıkta demiryolu sektörünün payını ve kalitesini artırmak amacıyla demiryollarını serbestleştirerek rekabete açtıklarını anımsatarak, büyük şehirlerdeki trafik sıkışıklığını azaltacak projeler ürettiklerini söyledi.

- "Hava ulaşım ağını ülke geneline yaydık"

Havayolu taşımacılığını serbestleştirerek rekabete açtıklarına dikkati çeken Turhan, bunun neticesinde ucuzlayan bilet fiyatlarıyla havayolunu halkın yolu haline getirdiklerini, hava taşımacılığının gelişmesiyle hava ulaşım ağını ülke geneline yaydıklarını kaydetti.

Yurt dışında 300'den fazla uçuş noktasına erişerek bu ülkelerle turizm ve ticareti geliştirdikleri gibi iş insanlarına yeni ticari fırsatlar sağladıklarının altını çizen Turhan, milli havayolu şirketi THY'nin dünya markası haline getirdiklerini vurguladı.

Dünyanın en büyük hava ulaşım merkezlerinden biri olacak İstanbul Havalimanı ile marka değerinin katlanarak artacağına işaret eden Turhan, "İstanbul Havalimanı ayrıca, ülkemizi doğu-batı, kuzey-güney aksları arasında önemli bir transit merkezi haline getirecek." dedi.

Turhan, havayolu taşımacılığıyla Türkiye'nin hava kargo alanında önemli bir avantaj elde ettiğini söyledi.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de denizlerin insanlığın vazgeçemeyeceği hayat alanı olduğu bilinciyle sektörü destekleyici birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anlatan Turhan, denizci ülke konumunun, Uluslararası Denizcilik Örgütü Konseyi yönetiminde yer alarak uluslararası alana taşıdıklarını bildirdi.

Denizlerin 7 gün 24 saat izlendiğini ve daha güvenli hale getirildiğini dile getiren Turhan, deniz kirliliğine hızlı ve etkin müdahale amacıyla tüm kıyılara hakim olacak Ulusal ve Bölgesel Acil Müdahale Merkezlerini kurduklarını ifade etti.

Bakanlık olarak vatandaşları daha iyi ulaşım altyapıları ile buluşturmanın yanı sıra çağımızda adeta temel ihtiyaçlar arasına girmiş olan haberleşme imkanlarını da geliştirdiklerine değinen Turhan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen siber güvenlik altyapıları sayesinde, elektronik işlemlerin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesini, vatandaşların dijital hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmasını sağladıklarını söyledi.

Turhan, gerçekleştirdikleri çalışmalarla ülkenin her noktasını daha kısa sürede, daha ekonomik olarak ulaşılabilir ve erişilebilir hale getirdiklerini vurgulayarak, "Böylece her bölgede sosyal ve ekonomik kalkınmanın dengeli bir biçimde dağılımına katkı sağladık." dedi.

(Sürecek)

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Cahit Turhan plan ve bütçe komisyonu

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