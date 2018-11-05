FİNANS

2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 14:38 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: (2) - "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesimi 37,5 kilometre ve 9 istasyondan ibaret olup yüzde 23'lük fiziki gerçekleşme sağlandı. Bu projeyi, 2019 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı-Halkalı kesimi 27 kilometre ve 6 istasyondan ibaret. Bu kesimi de 2020'de tamamlamayı hedeflemekteyiz" - "Kanal İstanbul Projesi'nde etüt proje çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Projeyle ilgili imar planı çalışmaları son aşamaya geldi. Projenin yapım ve işletmesine yönelik finansal model çalışmaları ile yapım ihale şartnamelerinin hazırlanmasına devam ediyoruz. Yap-İşlet-Devret modeliyle bu projeyi gerçekleştirmeyi planlıyoruz" - "Elektronik haberleşmede, internette, iletişimde her gün büyük bir gelişme var. Bunlara hizmet vermek için altyapımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Mevzuatta da haksız olduğunu düşündüğümüz konulara ilişkin kapıları kapatmaya çalışıyoruz. İşin özü bu. Bunları belirli bir süre içerisinde, mevzuatını da oluşturarak uygulamaya koyacağız. 2019, 2019'un değişik dönemlerinde uygulamaya koyacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı raylı sistem hattının 37,5 kilometre ve 9 istasyondan oluşacağını, hatta yüzde 23'lük fiziki gerçekleşmenin sağlandığını belirterek, "Bu projeyi, 2019 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı-Halkalı kesimi 27 kilometre ve 6 istasyondan ibaret. Bu kesimi de 2020'de tamamlamayı hedeflemekteyiz." dedi.

Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, bakanlığın yaptığı yatırımlarla istihdama önemli katkı sağladıklarını, toplam istihdam sayısının 281 bine ulaştığını söyledi.

Bakanlığın 2019 bütçesinin, geçen yıla göre yüzde 26 arttığını dile getiren Turhan, karayollarının bütçesinde düşüş görüldüğünü, buradaki yüksek maliyetli yatırımları kamu özel iş birliğiyle yapmayı planladıklarını anlattı.

Turhan, dünyada ilk kez karayolu ve metroyu barındıran 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ni, 11 ayrı metro hattının entegre olmasıyla 6,5 milyon insanın kullanacağını vurguladı.

YHT ile 2009'da konforlu, hızlı ve modern tren yolculuğunu ülke nüfusunun yüzde 40'ına ulaştırdıklarına değinen Turhan, YHT ile bugüne kadar 44 milyon yolcunun taşındığını bildirdi.

Turhan, Tarihi İpek Yolu'nu, Demir İpek Yolu'na çevirdiklerini belirterek, geçen yıl işletmeye açılan bu koridorun, yük taşımacılığıyla ihracatçıya ve sanayiciye hizmete devam ettiğini söyledi.

Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arasındaki 13,6 kilometre uzunluğunda ve 5 istasyondan oluşan Marmaray'ın 2013'te hizmete alındığını anımsatan Turhan, "Gebze-Pendik arası 20 kilometre, Pendik-Ayrılıkçeşme arası 24 kilometre, Kazlıçeşme-Halkalı arası 19 kilometre, çalışmalar devam ediyor. 2019 yılı başında bu kesimleri işletmeye açmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantılarına da değinen Turhan, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesimi 37,5 kilometre ve 9 istasyondan ibaret olup yüzde 23'lük fiziki gerçekleşme sağlandı. Bu projeyi, 2019 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı-Halkalı kesimi 27 kilometre ve 6 istasyondan ibaret. Bu kesimi de 2020'de tamamlamayı hedeflemekteyiz." dedi.

Bakan Turhan, havacılıkta dünya ortalamasının 3 katına yakın büyümenin sürdürüldüğünün altını çizerek, 2023 vizyonu doğrultusunda havacılık sektöründeki faaliyetleri, uzay teknolojileri ayağını da kapsayacak şekilde genişlettiklerini söyledi.

Havalimanı sayısını yüzde 115, terminal kapasitesini yüzde 486, uçuş yollarını yüzde 59, uçak sayısını yüzde 219, koltuk kapasitesini yüzde 254, kargo kapasitesini yüzde 550, yurt dışı uçuş noktasını yüzde 427 arttırdıklarına işaret eden Turhan, bugün 7 merkezden 56 havalimanına uçmanın mümkün hale geldiğini bildirdi.

Turhan, Kanal İstanbul Projesi'nin etüt proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydederek, "Projeyle ilgili imar planı çalışmaları son aşamaya geldi. Projenin yapım ve işletmesine yönelik finansal model çalışmaları ile yapım ihale şartnamelerinin hazırlanmasına devam ediyoruz. Yap-İşlet-Devret modeliyle bu projeyi gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'un marka değerini yükseltecek Kanal İstanbul Projesi içinde yapılacak lojistik merkez ile yat limanlarıyla İstanbul'un turizm ve ticaret potansiyelinin arttırılacağını vurgulayan Turhan, kente aynı zamanda çağdaş şehircilik uygulamalarıyla yeni yerleşim alanlarının kazandırılacağını söyledi.

- Adil kullanım kotası uygulaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, sunumunun ardından basın mensuplarının, "Adil kullanım kotasının 2019'da kaldırılıp kaldırılmayacağı" yönündeki soruları üzerine, "Elektronik haberleşmede, internette, iletişimde her gün büyük bir gelişme var. Bunlara hizmet vermek için altyapımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Mevzuatta da haksız olduğunu düşündüğümüz konulara ilişkin kapıları kapatmaya çalışıyoruz. İşin özü bu. Bunları belirli bir süre içerisinde, mevzuatını da oluşturarak uygulamaya koyacağız. 2019, 2019'un değişik dönemlerinde uygulamaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Cahit Turhan Kanal İstanbul plan ve bütçe komisyonu

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