2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı raylı sistem hattının 37,5 kilometre ve 9 istasyondan oluşacağını, hatta yüzde 23'lük fiziki gerçekleşmenin sağlandığını belirterek, "Bu projeyi, 2019 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı-Halkalı kesimi 27 kilometre ve 6 istasyondan ibaret. Bu kesimi de 2020'de tamamlamayı hedeflemekteyiz." dedi.

Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, bakanlığın yaptığı yatırımlarla istihdama önemli katkı sağladıklarını, toplam istihdam sayısının 281 bine ulaştığını söyledi.

Bakanlığın 2019 bütçesinin, geçen yıla göre yüzde 26 arttığını dile getiren Turhan, karayollarının bütçesinde düşüş görüldüğünü, buradaki yüksek maliyetli yatırımları kamu özel iş birliğiyle yapmayı planladıklarını anlattı.

Turhan, dünyada ilk kez karayolu ve metroyu barındıran 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ni, 11 ayrı metro hattının entegre olmasıyla 6,5 milyon insanın kullanacağını vurguladı.