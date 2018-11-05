2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda işin başından itibaren ölümlü kaza sayısının 30 olduğunu belirterek, "İş kazalarının asgariye indirilmesi için 783 İş Sağlığı Güvenliği personeli istihdam edilmiş. 459 iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla 350 bin kişiye bu konuda eğitim verilmiştir." dedi. Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) 2019 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Türkiye'ye yönelik siber saldırılarda elektronik haberleşme altyapısı, enerji, bankacılık, sağlık gibi kritik altyapıların hedef alındığını belirten Turhan, söz konusu saldırıların yüzde 95'inden fazlasını dağıtık servis dışı bırakma ve oltalama saldırıların oluşturduğunu söyledi. Bu tür siber saldırılarda, genel olarak internetin anonim ve kimliğin gizlenebilmesi özellikleri nedeniyle kaynağının doğru olarak görülmesinin zorlaştığına işaret eden Turhan, bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla USOM'a işletmeciler tarafından raporlanan siber saldırı sayısının 52 bin 171 olduğunu bildirdi.

Turhan, geçen yıl için raporlanan saldırı sayısının 99 bin 600 olduğunu dile getirerek, şu ana kadar 28 bin 478 zararlı bağlantının tespit edildiğini, kontrollerinin yapıldığını ve altyapı seviyesinde erişimin engellendiğini aktardı. USOM tarafından geçen yıl bin 550'ye yakın kurum, kuruluş ve işletmeye siber güvenlik bildiriminde bulunulduğunu anlatan Turhan, kurum ve kuruluşlardaki kritik ve acil ele alınması gereken zafiyetler, internete açık servislerde tespit edilen açıklıklar ve alınması gereken tedbirlerin ilgililerine iletildiğini söyledi. Turhan, eylül sonu itibarıyla 2 bin 500 siber güvenlik bildiriminin ilgili kurum ve kuruşa yapıldığını açıkladı. - "Wikipedia yetkilileriyle görüşmeler sürüyor" Wikipedia'nın engellenmesine ilişkin soruya Turhan, Wikipedia'da yer alan ve Türkiye'yi terör örgütleriyle iş birliği içinde göstermeye çalışan içeriklerle ilgili olarak 5651 Kanun'un 8A maddesi kapsamında Wikipedia'ya içerikleri çıkarması için uyarı maili gönderildiğini, ancak içeriklerin çıkarılmaması üzerine idari tedbir uygulandığını belirtti.

Bakan Turhan, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 29 Nisan 2017 tarihli kararının onaylandığını anımsatarak, erişimin engellenmesi kararına Wikipedia tarafından yapılan itirazın da Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince 5 Mayıs 2017'de reddedildiğini bildirdi. Dosyanın itirazın esaslarının değerlendirilmesi için Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğine gönderildiğini anlatan Turhan, hakimliğin itirazı esastan reddettiğini söyledi. Konuyla ilgili adli sürecin devam ettiğine dikkati çeken Turhan, Wikipedia yetkilileriyle içeriklerin çıkarılması yönündeki görüşmelerin sürdüğünü vurguladı. - "BTK denetim görevi yapmakta" Turhan, "vatandaşların telefonda özgür konuşamadıkları, dinlendiklerini düşündükleri için WhatsApp üzerinden konuştukları" iddiasına ilişkin, mevzuata göre haklarında kovuşturma ve soruşturma bulunan kişilere yönelik katalog suçlar kapsamında adli mercilerce dinleme kararının alındığını anımsattı. Söz konusu kararların, BTK tarafından şekil olarak denetlendiğini, usul ve yasaya uygun olmayanlara itiraz edildiğini anlatan Turhan, "BTK bu anlamda denetim görevi yapmakta, herhangi bir yasa dışı dinleme yapılmasının önüne geçmektedir. Dolayısıyla haklarında yargı kararı bulunmayan kişilerin hiçbir şekilde dinlenmesi söz konusu değildir." diye konuştu.