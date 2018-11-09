2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 5 Kasım 2018 itibarıyla 81 ilde 5 bin 743 firmada 81 bin 666 ürünü denetlediklerini belirterek, "366 firmanın toplam 6 bin 399 ürünüyle ilgili haksız fiyat artışı tespiti için inceleme başlattık. Bin 612 ürünün etiketlerinde ilgili mevzuata aykırılıklar tespit ederek idari para cezası uyguladık." dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının 2017 yılına ilişkin kesin hesapları ve Sayıştay raporu ile Rekabet Kurumu ve Helal Akreditasyon Kurumunun bütçeleri görüşülüyor. Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin Komisyona bir sunum yapan Pekcan, kaçakçılıkla mücadelenin en önemli unsurlarından birini oluşturan teknolojiye, son beş yılda 300 milyon liralık yatırım yaptıklarına dikkati çekerek, gümrükler muhafazanın tespit kapasitesinin artırılması amacıyla 5 yüksek teknolojili mobil tarama sistemi alımını ve istihbarat ile hedefleme yazılımının teminini hedeflediklerini söyledi.

Pekcan, uyuşturucu madde, sigara ve akaryakıt kaçakçılığıyla kararlı ve yoğun şekilde mücadeleye devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "31 Ekim 2018 itibarıyla 43,7 ton uyuşturucu ve ara kimyasal, 14 milyon paket sigara yakalaması gerçekleştirdik. Kaçak sigara kullanım oranını tarihin en düşük seviyesi olan yüzde 6,7’ye düşürdük. 2018 yılının 10 ayında yaklaşık 11 bin ton kaçak akaryakıt tespit ettik. Bu dönemde, 4 bin 568 olayda yaklaşık 2,3 milyar lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik." - Tasfiyeden kamuya 233,3 milyon liralık katkı Bakanlığın, tasfiye hizmetlerine ilişkin de bilgi veren Pekcan, kaçak zannıyla el konulan satılabilir eşyanın piyasaya arzıyla 2017'de 394 milyon liralık, Eylül 2018 itibarıyla ise 326,3 milyon liralık satış gerçekleştirdiklerini bildirdi. Pekcan, tasfiyelik hale gelen eşyadan uygun olanları insani yardım, sosyal sorumluluk ve eğitime katkı projelerinde kullanılmak üzere ilgili kamu kurumlarına bedelsiz olarak tahsis ettiklerine işaret ederek, 2018'de 5,9 milyon liralık eşyanın bedelsiz olarak tahsis edildiğini ve kamuya bu yıl ocak-eylül döneminde 233,3 milyon lira katkı sağlandığını dile getirdi.

Başta alkollü içkiler, tütün mamulleri ve çay olmak üzere bu yıl 143 milyon liralık eşyanın ise imha edildiğini belirten Pekcan, tasfiye işlemlerini de 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşların katılımına açık hale getirdiklerini söyledi. Pekcan, piyasa gözetimi ve denetimini proaktif hale getirmek için çalışmalara başladıklarını, ithalatta, TAREKS elektronik sistemi vasıtasıyla yaptıkları denetimlerde bugüne kadar uygunsuz olduğu tespit edilen 14 milyondan fazla ürünün ülkeye girişini engellediklerini aktardı. - Helal Akreditasyon Kurumu 2019'da faaliyete geçecek Helal ekonomisinin küresel bazda 3,9 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığına dikkati çeken Pekcan, 1,8 milyar Müslüman nüfusun gıda, tekstil, eczacılık ürünleri, kozmetik gibi alanlarda helal ürün ve belgelendirmesine ilişkin talebinin giderek arttığını, bu ihtiyacın giderilmesine yönelik Helal Akreditasyon Kurumunun 2019 yılında akreditasyon faaliyetlerine başlayacağını kaydetti. Pekcan, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak için de yoğun şekilde çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"2018 yılının 9 ayında Tüketici Hakem Heyetlerinde 424 bin 348 başvuruyu karara bağladık. Kararların yüzde 65'i tüketicilerin lehine sonuçlandı. Bin 11 tüketici hakem heyetinin organizasyon yapısını yeniden yapılandırdık. 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, coğrafi konumları ve yapılan şikayet sayılarını dikkate alarak 211 tüketici hakem heyeti oluşturduk. Bu adımla, yıllık yaklaşık 105 milyon lira kaynak tasarrufu sağlayacağız." Reklam Kurulu aracılığıyla tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının ticari reklamlar vasıtasıyla zedelenmesini engellemek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Pekcan, bu kapsamda ekim ayı itibarıyla Reklam Kurulu aracılığıyla yaklaşık 16 milyon lira idari para cezası uyguladıkları bilgisini verdi. - "Alo 175 ile yıllık 350 bin çağrıya cevap verildi" Pekcan, döviz kurlarındaki yükselişler bazı mal ve hizmet maliyetlerini etkilemediği halde döviz kaynaklı maliyet artışı olduğu ve bu nedenle fiyatların artırıldığı imajı veren işletmelere karşı önlemler aldıklarını vurgulayarak, "5 Kasım 2018 itibarıyla 81 ilde 5 bin 743 firmada toplam 81 bin 666 ürünü denetledik ve 366 firmanın toplam 6 bin 399 ürünüyle ilgili haksız fiyat artışı tespiti için inceleme başlattık. Bin 612 ürünün etiketlerinde ilgili mevzuata aykırılıklar tespit ederek idari para cezası uyguladık." ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin haksız fiyat artışına konu ürünün fotoğrafını çekip sisteme yükleyebileceği, daha kolay ve hızlı başvuru yapabilecekleri "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi" mobil uygulamasını tüketicilerin kullanımına sunduklarını anımsatan Pekcan, kişilerin kendi şikayetlerini de takip edebilecekleri mobil uygulama başlattıklarını dile getirdi. Bakan Pekcan, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile yıllık yaklaşık 350 bin çağrıya cevap vererek tüketicilerin sorunlarını çözmelerine yardımcı olduklarını söyledi. Ticaretin kolaylaştırılması kapsamında geçen yıl kare kodlu çek uygulamasını devreye aldıklarını anımsatan Pekcan, "Bugün itibarıyla bankalarca basılan kare kodlu çek sayısının 68 milyona yaklaştı. Önümüzdeki dönemde aynı uygulamayı bonolara da getirecek, kayıt dışılığı sona erdireceğiz." diye konuştu. - "Ürün İhtisas Borsası gelecek yıl hizmete başlayacak" Pekcan, sebze ve meyveler için kimlik vazifesi gören ürün künyelerinde yer alan karekodların tüketicilerce sorgulanmasını mümkün kılan Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil Uygulamasını devreye aldıklarını belirterek, sebze ve meyve piyasasında şeffaflığın sağlanmasını ve gıda güvenilirliğine yönelik etkin bir takip mekanizmasının oluşmasını amaçladıklarını anlattı.