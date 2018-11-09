2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrüklerin dijitalleşmesi konusunda çok önemli adımlar attıklarını belirterek, "Bugün, yetkilendirilmiş yükümlülük konusunda Rusya'nın gümrüklerine 'know how' veriyoruz." dedi.

Pekcan, Bakanlığının ve bağlı kurumların 2019 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Bakanlıkta görevde bulunduğu 4 ayda çok güzel işler başardıklarını dile getiren Pekcan, "Bu doğrultuda devam edeceğiz. Yaptığımız işten memnunuz. İnşallah hep beraber daha güzel şeyleri yaşamak için daha fazla çaba sarf edeceğiz. Amacımız, ihracatın önünü açmak." diye konuştu.

Turquality destekleri hakkında da bilgi veren Pekcan, bugüne kadar 162 firmanın 173 markasının söz konusu uygulama kapsamında olduğunu kaydetti. Pekcan, 87 firmanın aynı sayıda markasının da marka programı kapsamında desteklendiğini, hizmet ihracatı anlamında da 21 firmanın destek aldığını belirtti.

Doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin bir soru üzerine Pekcan, Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımların serbest olduğunu hatırlatarak, "Yabancı sermayeyi ülkemize davet ederken 'Gelin ama size teşvik veremiyoruz' diyemiyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak uluslararası platformlarda Türkiye'ye yatırımcı davet ediyoruz." ifadesini kullandı.