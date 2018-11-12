2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019 bütçesinin görüşmeleri başladı.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyonda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2017 yılına ilişkin kesin hesapları ve Sayıştay raporu da görüşülecek.

Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

