2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK, 2012'den itibaren sanayinin dijital dönüşümüne hizmet eden teknolojileri yerli imkanlarla geliştirmek için 1,6 milyar liralık Ar-Ge ve yenilik projesine destek sağladı." dedi. Varank, Bakanlığın 2019 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, KOSGEB desteklerinin devam ettiğini söyledi. KOSGEB Destek Yönetmelikleri çerçevesinde 16 yılda yaklaşık 220 bin işletmeye 5 milyar 775 milyon lira tutarında destek sağlandığını belirten Varank, "Ayrıca, KOBİ Finansman Destek Kredi Programları kapsamında yaklaşık 520 bin işletmeye 3 milyar 875 milyon lira kaynak aktarılmış, 20 milyar lira tutarında kredi hacmi oluşturulmuştur." diye konuştu. Varank, KOSGEB'in tüm programlarında yerli ve milli sanayiyi desteklemek adına, satın alınan makine ve teçhizatın yerli malı olması durumunda ilave yüzde 15 destek verdiklerini anımsatarak, bu sene bin 345 işletmenin 1 milyon lira üst limitli Yerli Makine Teçhizat Finansman Desteği'nden faydalanabileceğini ifade etti.

TÜBİTAK'ın faaliyetlerine değinen Varank, Türkiye'yi yapay zeka, büyük veri ve bulut bilişim gibi alanlardaki değişim ve dönüşüme hazırladıklarını, kritik teknolojilerin yerli olarak geliştirilmesiyle kullanımının yaygınlaştırılması için Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası'nı oluşturduklarını ve 8 kritik teknoloji alanında 29 kritik ürün belirlediklerini dile getirdi. - "10 yeni girişim sermayesi fonu kuracağız" Yapay zekanın da içinde bulunduğu kilit teknolojilerde Ar-Ge ve yenilik destekleri vermeye devam edeceklerinin altını çizen Varank, "TÜBİTAK, 2012'den itibaren sanayinin dijital dönüşümüne hizmet eden teknolojileri yerli imkanlarla geliştirmek için 1,6 milyar liralık Ar-Ge ve yenilik projesine destek sağladı. Önümüzdeki dönemde bu desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz." dedi. Varank, stratejik değer taşıyan projelere katkı sağlamak için alanlarında uzman nitelikli araştırmacıların Türkiye'ye gelmesini önemsediklerini vurgulayarak, öncelikle yurt dışında yaşayan Türk araştırmacıları hedefleyen "Uluslararası Lider Araştırmacılar" destek programını oluşturduklarını, gelecek araştırmacıların, ekiplerini Türkiye'de kurabilmelerine yönelik her türlü imkanı sağlayacaklarını aktardı.

Türkiye'nin girişim sermayesi ekosistemini geliştirmek amacıyla Bakanlığın çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğine değinen Varank, "Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğiyle Tech-InvesTR Programını oluşturduk. Böylece 10 yeni girişim sermayesi fonu kuracağız. Yurt içi ve yurt dışından sağlanan kaynaklarla bu fonlar 5 yıl içinde Türkiye'de yerleşik erken aşama girişimlere yatırım yapacak ve bu girişimlerin büyüyerek ticarileşmesini sağlayacaklar." ifadelerini kullandı. - "Medikal Biyoteknoloji Mükemmeliyet Merkezini 2020'de açmayı planlıyoruz" Varank, TÜBİTAK enstitüleri vasıtasıyla Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu stratejik alanlarda projeler geliştirildiğine işaret ederek, bu enstitülerden Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) 8 ürününün Hava Kuvvetleri envanterine girdiğini kaydetti. Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde çevre, enerji, gen mühendisliği, biyoteknoloji, gıda, kimya ve malzeme alanlarında projelerin gerçekleştirildiğini anlatan Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Referans ve biyobenzer ilaç geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen BIOSIM projesiyle baş ve boyun kanserlerine yönelik Türkiye’nin ilk antikor-tabanlı biyobenzer ilacı geliştirilmiş olup, preklinik ve klinik çalışmalardan sonra ticarileştirilecektir. Yerli biyoteknolojik ilaçların geliştirilip test edileceği Medikal Biyoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi'ni Haziran 2020'de açmayı planlıyoruz." - "Milli Yer İstasyonu Geliştirmesi Projesi 2019'da tamamlanacak" Uzay Kalifiye Güneş Paneli Geliştirilmesi Projesi ile milli uyduların enerji ihtiyacını sağlayacak güneş panelleri için altyapıyı kurduklarını söyleyen Varank, böylece Türkiye'nin uydu enerji alt sistemlerini tamamen milli olarak üretebilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olacağını ifade etti. Varank, TÜBİTAK Uzay'ın uydu teknolojileri ve alt sistemlerinin yanı sıra, haberleşme, uzaktan algılama, veri işleme ve havacılık projeleri yürüttüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Yüksek çözünürlüklü görüntüleme yapabilen İMECE Uydusu'nun geliştirilmesine Ocak 2017’de başlandı. Uydunun 2020'de uzaya fırlatılmaya hazır hale gelmesi planlanıyor. Milli uydu yer istasyonu geliştirme faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. MİYEG (Milli Yer İstasyonu Geliştirmesi Projesi) adını verdiğimiz bu proje 2019'da tamamlandığında ülkemiz, yer istasyonundan uyduya kadar bir uydu sisteminin tüm unsurlarını gerçekleştirebilecek seviyeye ulaşacaktır. Tasarımı, testleri, entegrasyonu yüzde 100 yerli ve pek çok alt bileşeni yurt içi imkanlarla üretilen Türkiye’nin ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, 2021’de faaliyete geçmeye hazır hale gelecek."

- "Marka başvurularında 2011'den bu yana Avrupa'da birinciyiz" Patent, marka ve tasarımların ticarileştirilmesine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını dile getiren Varank, "16 senede yerli patent başvuru sayısı 21 kat, yerli patent tescil sayısı 27 kat ve marka başvurularımız 3,5 kat arttı. Marka başvurularında 2011’den bu yana yıllık 120 binin üzerinde başvuruyla Avrupa’da birinci sırada yer alıyoruz. Diğer taraftan 45 binden fazla başvuruyla tasarım alanında Avrupa’da ikinci sıradayız. Faydalı modelle beraber değerlendirildiğinde 12 binin üzerinde yerli buluş başvurusuna ulaştığımızı görüyoruz." bilgisini verdi. Varank, Türkiye'nin 1 milyon 600 bin tescile ulaşan sınai mülkiyet portföyünün ticari değere dönüşümünü hızlandırmak için uluslararası standartlarda bir değerleme kapasitesi oluşturacaklarını aktararak, "Bu doğrultuda TÜRKPATENT ve Marka Kurumunun sermayedarlığında kurulan Sınai Mülkiyet Değerleme Şirketi (TÜRKSMD) 2019'da faaliyete geçecek. Böylece, ülkemizde daha nitelikli ve yüksek katma değerli buluş, marka ve tasarımların ortaya çıkmasının önü açılacak." dedi.