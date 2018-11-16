2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin buğday üretiminin 21,5 milyon ton olduğunu belirterek, "İhracatımız 7,35 milyon ton, ithalatımız mamul madde dahil 5 milyon ton. Türkiye'nin, fakir fukaranın buğdayı, ekmeği üzerinden spekülasyon yapılmasına müsaade etmem. Türkiye'nin buğday üretimi kendi kendine yeterli." dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 yılı bütçesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 2017 yılı kesinhesabı ve Sayıştay raporu ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçesi üzerinde görüşmelere başlandı. Bakan Pakdemirli, komisyon üyelerini selamlarken, bir milletvekilinin buğday ithalatına ilişkin sözleri üzerine sunumundan önce bu değerlendirmelere yanıt verdi. Türkiye'nin buğday üretiminin 21,5 milyon ton olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "İhracatımız 7,35 milyon ton, ithalatımız mamul madde dahil 5 milyon ton. Türkiye'nin fakir fukaranın buğdayı ekmeği üzerinden spekülasyon yapılmasına müsaade etmem. Türkiye'nin buğday üretimi kendi kendisine yeterli." diye konuştu.

Komisyonda yaptığı sunumda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile iki bakanlığın Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında birleştirildiğini anımsatan Pakdemirli, doğal kaynakların tek elden, en etkin şekilde yönetilebilmesi hedefini, yerinden yetkin yönetim anlayışıyla gerçekleştireceklerini dile getirdi. Pakdemirli, ilk olarak Bakanlığın ağırlık merkezini, Ankara'dan taşraya kaydıracaklarını, havza bazlı bir organizasyon yapısı üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, bu organizasyon yapısını yıl sonuna kadar, norm kadro çalışmasını da 2019 yılı 2'nci çeyreğine kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Dünyada, 12 milyon hektar tarım alanının amaç dışı kullanım nedeniyle tarım dışı olduğunu aktaran Pakdemirli, Türkiye'de ise 1989 yılından 2005 yılına kadar, her yıl ortalama 117 bin hektar alan tarım dışına çıkarken, 2005 yılından 2017 yılına kadar bu rakamın 40 bin hektara kadar düştüğünü vurguladı. Pakdemirli, bugün, mera alanları dahil olmak üzere, toplam 38 milyon hektar tarım alanında 3 milyonun üzerinde çiftçinin özverili çalışmaları sonucunda 2017 yıl sonu itibarıyla toplam 120 milyon ton olan bitkisel üretimi 2019 yılında 122 milyon tona, 24 milyon ton olan hayvansal üretimi 2019 yılında 26,6 milyon tona çıkaracaklarını bildirdi.

- Üreticilere 16 yılda toplam 117,4 milyar lira hibe Bu yıl sonu dikkate alındığında, son 16 yılda üreticilere toplam 117,4 milyar lira nakit hibe desteği sağlanmış olacağının altını çizen Pakdemirli, "2019 yılında ise destek miktarımızı, bu seneye göre yüzde 10,7 oranında artırarak, toplam 16,1 milyar liraya çıkarıyoruz." dedi. Pakdemirli, azot ve gübreye bugüne kadar, 17,3 milyar lira destek verdiklerini dile getirerek, hayvancılık destekleri kapsamında ise 2003 yılından bugüne kadar toplam 28 milyar lira destek verdiklerini belirtti. Ormancılık alanında da destekler vermeye devam ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, bu kapsamda 2003-2018 döneminde doğrudan ve dolaylı olarak ormancılık faaliyetlerine toplam 16,3 milyar lira destek sağladıkları bilgisini verdi. Pakdemirli, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 2018 yılının ilk 9 ayında çiftçilere toplam 29,3 milyar lira tarımsal kredi kullandırıldığına işaret ederek, 2010 yılı ağustos ayından 2018 yılı ekim ayına kadar olan dönemde 446 bin üreticiye toplam 14,3 milyar lira faizsiz hayvancılık kredisi kullandırıldığını bildirdi. Pakdemirli, kredi borcu yapılandırması kapsamında, 3 binden fazla ailenin yaklaşık 25 milyon lira tutarındaki kredi borcu ile 7 adet kooperatife ait 661 bin lira tutarındaki kredi borçlarını yapılandırdıklarını dile getirdi.