2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Turizmde pazar payını artırmak ve Türkiye için en doğru algıyı oluşturmak açısından tanıtma faaliyetlerinin önemine dikkati çeken Ersoy, "Turizmde Türkiye markasının yeniden yapılandırılması hususu 2019 tanıtım faaliyetlerimizin odak noktası olacaktır. Teknolojiyi en etkin şekilde kullanıp, yeni iletişim araçlarını da daha dikkate alarak veriye dayalı bir yeni tanıtım stratejisi uygulayacağız." dedi.

Ersoy, "Türkiye'yi dünya turizminin merkezi haline getirmek, ülkemize gelen misafirlerimizin her birini gönüllü turizm elçisi olarak uğurlamak tamamıyla bizim elimizdedir. Önümüzdeki dönem kamu, özel sektör ve halkımızla birlikte turizmde yepyeni bir 'Türkiye öyküsü' yazacağız." ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2019 yılı bütçesinin sunumunu yapan Ersoy, turizmde yaşanan olumsuzlukların devletin gayreti ve sektörün özverili çabalarıyla geride kaldığını vurguladı.

Ersoy, tanıtma faaliyetlerinde dil ve görsel birlik standartları üzerinde çalıştıklarını ve 2019 yılı içerisinde bu çalışmayı tamamlayarak hızla uygulamaya geçireceklerini de dile getirdi.

Gelecek dönem özellikle sosyal medyayı etkili kullanan dünyaca tanınmış şahsiyetler ile iş birliği yaparak tüm dijital/sosyal mecralarda algı yönetimi mekanizmalarını faal bir şekilde kullanacaklarını ifade eden Ersoy, aynı zamanda "takipleme (monitoring)" yaparak faaliyetlerin yansımalarını da ölçeceklerini söyledi.

Bakan Ersoy, "2019'da yapacağımız yeni çalışmalarla, yavaş yavaş 2019 sonuna kadar hazır hale gelecek. Turkey Home stratejisini yeni bir stratejiyle yenileyeceğiz. Bu stratejiyle birkaç yıl daha devam edeceğiz." dedi.

Ersoy, 4 yıl önce global düzeyde başlatılan "Turkey Home" kampanyası çerçevesinde kurgulanan algı yönetimi stratejisinin bu yıl da çeşitlendirilerek sürdürüldüğünü aktararak, kampanya kapsamında sosyal medya takipçi sayısının 7 milyona ulaştığını ve Türkiye'nin bu sayıyla dünyada dijital/sosyal platformlarda turizm tanıtımı yapan organizasyonlar arasında 4. sıraya yerleştiğini bildirdi.

Ersoy, ayrıca turizm bilincinin geliştirilmesine yönelik kampanyalar yapmayı, sürdürülebilirlik ve eko-turizm alanında yapılan faaliyetleri yurt dışında duyurmayı, konaklama tesislerinde buna yönelik düzenlemelere gitmeyi ve nitelikli turist rehberleri yetiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Dijital ve sosyal medyada hedef pazarlara yönelik farklı dillerde hizmet verecek, hedef gruplara yönelik alt tanıtım kampanyaları da yürüteceğiz. Amacımız tanıtımda ürün-pazar çeşitliliğimize paralel olarak turizm gelirlerimizi de artırmaktır."

"2019 yılında ülkemizin marka değerini güçlendirmek ve aldığı pazar payını artırmak amacıyla üst gelir grubuna yönelik ayrı tanıtım stratejileri oluşturmayı hedefliyoruz. Gastronomi turizmine yönelik ayrı bir tanıtım strateji ve eylem planı oluşturarak ülkemizin zengin mutfak kültürünü ve lezzetlerini başlıca hedef pazarlarımızda tanıtacağız.

Bu noktada ekolojik turizmin özellikle Batılı turist açısından hayati önem kazanmaya başladığına işaret eden Ersoy, "Tesis yönetmeliğimizden başlayarak birçok yönetmeliğimizde ekolojik turizmle ilgili düzeltmeler ve olmazsa olmaz kriterler oluşturmaya başlıyoruz. 2019 itibarıyla da yavaş yavaş hepsini devreye alacağız." diye konuştu.

Bakan Ersoy, THY ile imzalanan protokol kapsamında başlatılan "Direkt Turizm Hamlesi" ile 2019 Nisan ayı itibarıyla 13 hatta, 67 frekansla Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına tarifeli uçuşlar başlatılacağını ve Bakanlığın da bu süreci tanıtımla destekleyeceğini aktardı.

Turizmde ana hedeflerinin gelecek yıl itibarıyla turist sayısını artırmanın paralelinde, kişi başı gecelik gelirleri de artırmak olduğunu anımsatan Ersoy, bu noktada dünyanın her yerine ulaşan THY'nin önemine vurgu yaptı.

Ersoy, bu çalışmanın nitelikli turistin gelmesi açısından hayati öneme sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İlk etapta 2019 için 850 bin koltuk planladık. Nisan 2019 itibarıyla uçacağız. Şu anda tekrar özellikle THY ile görüşüyorum, muhtemelen bu sayıyı bu sene için artıracağız. 1 milyon, 1 milyon 200 bin civarlarına taşımayı düşünüyoruz. Her sene de bu sayıyı tekrar artırmak istiyoruz. Biz de THY'ye uçuş yaptığı noktalarda devlet olarak daha yoğun tanıtım faaliyetleriyle o uçakların, o frekansların dolu gelmesi için destek vereceğiz. Bu bağlamda Türkiye'ye yönelik hem direkt rezervasyon oranları artmış olacak hem de nitelikli turist, gelir grubu, konaklama dışı harcaması yüksek olan turistin Türkiye'ye özellikle tatil bölgelerine ulaşma imkanlarını artırmış olacağız."