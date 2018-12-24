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"2019 yılı, Türkiye-ABD ticari ilişkilerini artıracak"

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 11:07 | Son Güncelleme

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat: - "2019 yılı, Türkiye-ABD ticari ilişkilerini artıracak. Çünkü sinyaller, bu artışa işaret ediyor. Türkiye, ABD için güvenli bir yatırım merkezi olacak. Türkiye'nin de ABD'ye ihracatı artacak" - "Trump'ın açıkladığı Suriye'den çekilme kararı, ikili ilişkilerimiz açısından olumlu olacak, tansiyonu daha da düşürecek ve sonuçta Türk-Amerikan ilişkileri tekrar hak ettiği seviyeye gelecek"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, "2019 yılı, Türkiye-ABD ticari ilişkilerini artıracak. Çünkü sinyaller bu artışa işaret ediyor. Türkiye, ABD için güvenli bir yatırım merkezi olacak. Türkiye'nin de ABD'ye ihracatı artacak." dedi.

Ali Osman Akat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in, ABD ve Türkiye ilişkileri açısından kolay bir yıl olduğunu söyleyemeyeceklerini, önlerine çıkan önce vize, daha sonra da rahip Brunson krizlerinin ustalıkla atlatıldığını söyledi.

Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkiler, sermaye hareketleri ve yatırımların karşılıklı olarak büyük bir potansiyel taşıdığını ifade eden Akat, ABD'nin uçsuz bucaksız bir pazar olduğunu kaydetti.

Akat, devamla şu görüşleri dile getirdi:

"80 trilyonluk dünya ekonomisinde sadece ABD'nin payı yüzde 25. 4 trilyon dolarlık dış ticaretinde ise Türkiye'nin payı sadece yüzde 0,5. Türk ihracatçıları olarak bu payı artırmamız gerekiyor. Firmalar ve yeni gelecek olan yatırımcılar, vize krizi ile başlayan dönemde, ABD hükümetinden ve Türkiye'den bir gecede yeni bir yaptırım gelir korkusuyla tamamen yeni yatırımlara kapalı şekilde bekledi. Ancak bu bekleme sona erdi. ABD'li firmaların özellikle 2019 yılında Türkiye'de ciddi yatırımlarına devam edeceklerini öngörüyoruz. Bundan sonra iş birliğimizin kaldığı yerden devam etmesi tamamen iki ülkenin elinde."

Türkiye'nin ABD'ye ihracatının 8 milyar dolar civarında olduğunu belirten Akat, Türkiye'nin, ABD'den 3,5 milyar dolar değerinde Patriot hava ve füze savunma sistemleri alacağını, bu çerçevede hedefin, bu rakamın 2 katı oranında bir değerin ihraç edilmesi olması gerektiğini söyledi.

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- "Türkiye, bu yaptırımları en iyi seviyede kullanabilecek durumda olan ülke"

Ali Osman Akat, ABD'nin Çin'e olan yaptırımlarına dikkati çekerek, "ABD'nin Çin mallarına karşı gümrük duvarlarını yükseltmesi, Türkiye için fırsatlara açık bir ticaret ortamı oluşturdu. Türkiye, bu yaptırımları en iyi seviyede kullanabilecek durumda olan ülkedir." dedi.

ABD'li yatırımcıların Çin'de de üretim yapıp bu ürünleri ABD pazarına sunduğunu, şu anda bu yatırımcıların lokasyonlarını değiştirme durumuna geldiğini ifade eden Akat, "O yüzden güvenli liman arayışları var. Türkiye, bu noktadaki şansını çok iyi değerlendirmeli. Firmalar, ABD'de şirket kurmadan sadece ürünleri depolara göndermek suretiyle Amazon e-ticaret sitesine verebiliyor ve ürünlerini 600 dolara kadar vergisiz piyasaya sürme şansı buluyor. Bu, KOBİ'ler veya KOBİ altı firmalar için çok büyük bir fırsat. Özellikle gıda, tarım ve tekstil sektörlerinde bir ivme görüyoruz." diye konuştu.

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- "Türkiye'nin ABD için güvenli bir yatırım merkezi olacağına inanıyorum"

TABA-AmCham Başkanı Akat, 2019 yılının, Türkiye-ABD ticari ilişkilerini karşılıklı olarak artıracağını belirterek, "Çünkü sinyaller, bu artışa işaret ediyor. Türkiye, ABD için güvenli bir yatırım merkezi olacak. Türkiye'nin de ABD'ye ihracatı artacak. Türkiye'nin ABD için güvenli bir yatırım merkezi olacağına, Türkiye'nin de ABD'ye ihracatını artıracağına inanıyorum. ABD'ye ihracatın artması, tüm ekonomimize ve dış ticaretimize muazzam katkı sağlayacaktır." dedi.

Akat, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Suriye'den çekilme kararının da, ikili ilişkiler açısından olumlu olacağını, tansiyonu daha da düşüreceğini ve sonuçta Türk-Amerikan ilişkilerinin tekrar hak ettiği seviyeye geleceğini söyledi.

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abd Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat

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