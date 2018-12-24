İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, "2019 yılı, Türkiye-ABD ticari ilişkilerini artıracak. Çünkü sinyaller bu artışa işaret ediyor. Türkiye, ABD için güvenli bir yatırım merkezi olacak. Türkiye'nin de ABD'ye ihracatı artacak." dedi.

Ali Osman Akat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in, ABD ve Türkiye ilişkileri açısından kolay bir yıl olduğunu söyleyemeyeceklerini, önlerine çıkan önce vize, daha sonra da rahip Brunson krizlerinin ustalıkla atlatıldığını söyledi.

Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkiler, sermaye hareketleri ve yatırımların karşılıklı olarak büyük bir potansiyel taşıdığını ifade eden Akat, ABD'nin uçsuz bucaksız bir pazar olduğunu kaydetti.

Akat, devamla şu görüşleri dile getirdi:

"80 trilyonluk dünya ekonomisinde sadece ABD'nin payı yüzde 25. 4 trilyon dolarlık dış ticaretinde ise Türkiye'nin payı sadece yüzde 0,5. Türk ihracatçıları olarak bu payı artırmamız gerekiyor. Firmalar ve yeni gelecek olan yatırımcılar, vize krizi ile başlayan dönemde, ABD hükümetinden ve Türkiye'den bir gecede yeni bir yaptırım gelir korkusuyla tamamen yeni yatırımlara kapalı şekilde bekledi. Ancak bu bekleme sona erdi. ABD'li firmaların özellikle 2019 yılında Türkiye'de ciddi yatırımlarına devam edeceklerini öngörüyoruz. Bundan sonra iş birliğimizin kaldığı yerden devam etmesi tamamen iki ülkenin elinde."