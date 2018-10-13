"2019'a Doğru Türkiye ve Dünya Ekonomisi" paneli

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğinde "2019'a Doğru Türkiye ve Dünya Ekonomisi" başlıklı panel düzenlendi. TÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu moderatörlüğünde, TÜ Devlet Konservatuvarı Salonu'nda gerçekleşen panelde Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler farklı yönleriyle ele alındı. Panelde konuşan Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, dünyadaki ekonomik gelişmelerin ABD merkezli şekillendiğini söyledi. Arzova, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetlerle ülkeleri ve büyük şirketleri tehdit ettiğini belirtti. Trump'ın farklı bir yöntem uyguladığını anlatan Arzova, "Trump'ın farklı bir kişiliği var ve farklı bir başkanlık modeli uyguluyor. Bugüne kadar bu uygulamalarında başarılı oldu. Kasım ayında bir ara seçime gidiliyor ve Trump bu seçime büyük bir popülariteyle gidiyor. Oldukça yüksek bir kitleye tepeden bakan bir tavrı var. Tabi destekleyenler olduğu kadar bir o kadar tepki veren bir kitle de var." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın ülkesinin dış ticaret açığı verdiği ülkelere yönelik olarak, ABD'nin kendi ticaret fazlası verebilmesi için ya da en azından mevcut olduğu durumdan daha fazla ticaret yapabilmesi için çeşitli önlemler aldığını dile getiren Arzova, şunları kaydetti: "Örneğin Çin'le uğraşıyor. Çünkü Amerika'ya en fazla mal satan Çin. Çin'in Amerika piyasasında çok ciddi bir nüfuzu var ve bunu kırmak istiyor. Çin'in Amerika'ya sattığı mallara vergiler koyarak Çin'i önlemeye çalışıyor. Bu yaptıklarında kısa dönemde başarılı oldu. Ben uzun dönemde bunun çok başarılı olacağını sanmıyorum. Diğer taraftan kendi kıtasında Kanada ve Meksika'yla ciddi sorunlar yaşıyor. Uyguladığı politikalar kendi çapında makul gözüküyor. En son Japonları tehdit eti. Trump'ın tarzı biraz farklı. Alışık olduğumuz bir Amerikan başkanı değil, doğrudan tweet yoluyla herkese bir şekilde söylemde bulunuyor. Daha önce Amerika'da görülmemiş bir şekilde şirketleri tehdit ediyor." \ - "İngiltere uçar" Arzova, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla birliğin önemli sıkıntıya gireceğini de ifade etti.

İngiltere'nin birlikten ayrıldıktan sonra ekonomik olarak atılımlar yaşayabileceğini aktaran Arzova, "İngiltere AB'den ayrılmak istiyor. Ben İngiltere'nin AB'den ayrıldıktan sonra çok farklı şekilde uçacağını düşünenlerdenim. Zaten İngiltere şu anda kendi parasını kullanıyor, serbest dolaşım bölgesinde de değil. Sınır güvenliğini kendisi koruyor. İngiltere'nin Gümrük Birliği içinde kalıp AB'den öyle ayrılması konusu gündeme geldi. Bu da Türk modeline getiriyor İngiltere'yi. Biz nasıl AB içinde değiliz ancak Gümrük Birliği'yle beraberiz dolayısıyla İngiltere'de bu modele girebilir. Bu Avrupa'da çok ciddi sıkıntılar doğuran bir şey." şeklinde konuştu. \ - "Anadolu'da yüksek faiz 4 bin yıldır var" Panele konuşmacı olarak katılan ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez de dünya ekonomik sisteminin önemli araçlarından olan faizin Anadolu'da binlerce yıl önce kullanılmaya başlandığını belirtti. Hattiler ile Asurlular üzerinden faiz örneğini anlatan Eğilmez, şunları kaydetti: "Milattan önce 2 binli yıllarda Hititler'den önce Anadolu'da Hattiler diye bir topluluk yaşıyor. Anadolu'nun yerli halkı. Hattiler ile Asurlular arasında inanılmaz bir çapta büyük bir ticaret var. Bugünkü uluslararası ticarete eşit bir ticaret varmış. Asurlular bugün Irak ve Suriye'nin olduğu topraklarda yaşıyor. Oradan eşek kervanlarına yüklenen kalay ve tekstil ürünleri Anadolu'ya getiriliyor, Anadolu'da bakır, buğday ve arpayla değiştiriliyor. Böyle bir ticaret var. Bakırla kalayın özelliği ise ikisi de yumuşak metal ve belli derecede eritilip birleştirilince ortaya bronz denen madde çıkıyor. Bakırla kalay çok yumuşak tek başlarına bir işe yaramıyor ancak birleştirilip bronz olunca o dönemde değerli oluyor.