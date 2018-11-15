"2019'da Antalya'ya gelen turistte 15 milyonu yakalarız"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, "2019 yılında Antalya'ya gelen turistte 15 milyonu, Türkiye genelinde de 43-44 milyonu yakalarız diye düşünüyorum." dedi. Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turist sayısı bakımından 2018 yılının çok iyi bir yıl olduğunu, WTM Londra Fuarı'nda aldıkları ilk verilere göre, 2019'un da iyi geçeceğinin öngörüldüğünü söyledi. İngilizlerin Türkiye'yi tekrar ve artan bir dereceyle kullanmaya başladıklarını kaydeden Duran, "İngilizler son 2-3 yıldır gittikleri rakip ülkelerde hizmet, fiyat ve kalite... bunları üst üste koyduğunuz zaman kimsenin bizim yanımıza yaklaşamayacağını gördüler. Otellerimiz hepsi çok kaliteli, çok güzel ve çok ciddi hizmet veren oteller. Onun için İngiltere'den Türkiye'ye dönüş başladı. Bunu 2018 yılında çok net gördük." diye konuştu. İngiltere'deki büyük tur operatörlerinin Türkiye'ye ilgisinin çok iyi olduğunu ifade eden Duran, İngiltere'de erken rezervasyonlarda çok ciddi bir artış olduğunu ve artan kapasiteyi karşılayacak uçakların da planlandığını belirtti.

Duran, Rusya pazarının da bu sene kendini ispat ettiğini şu anda Türkiye geneli Rus turistin 6 milyona, Antalya'da da 4,5 milyona ulaştığını, bu rakamların Rusya pazarında şu ana kadar görülen en yüksek rakamlar olduğunu dile getirdi. Sayısal olarak en yüksek turist rakamlarının kaydedildiği 2014 yılının yakalandığını, kişi başı gelirde ise henüz yakalanamadığına işaret eden Duran, "2014 yılında kişi başı turist harcaması 900 dolar seviyesindeydi. Şu anda 700 dolar seviyesindeyiz. Önümüzdeki yıl 800-850 dolarlara çıkması lazım. Bizim 2023 hedefimiz, 50 milyon yabancı turist, 50 milyar dolar turizm geliri. 2023 yılına kadar kişi başı turist harcamasında bin dolara ulaşmamız lazım." dedi. - 2019 tahmini Almanya pazarının da rüşdünü ispat ettiğini ve bu yıl 3,5 milyon kişiye ulaşıldığını kaydeden POYD Başkanı Hakan Duran, Almanya pazarında 5-5,5 milyon turistin önümüzdeki yıllarda rahatlıkla yakalanabileceğini bildirdi. Diğer pazarlarda da ciddi hareketler olduğunu ifade eden Duran, şöyle konuştu: