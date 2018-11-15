FİNANS

"2019'da Antalya'ya gelen turistte 15 milyonu yakalarız"

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 11:36 | Son Güncelleme

POYD Başkanı Hakan Duran: - "2019 yılında Antalya'ya gelen turistte 15 milyonu, Türkiye genelinde de 43-44 milyonu yakalarız diye düşünüyorum" - "Şu anda Antalya'nın Belek bölgesinde otellerin doluluk oranı yüzde 60-70 seviyesinde. Antalya artık bu işi hakikaten öğrendi" - "Artık daha çok hareket etmemiz lazım. İki hafta önce bir golf turnuvası yapıldı, milyonlar ekrandan Antalya'yı izledi. Böyle büyük organizasyonları devamlı yapmamız gerekiyor"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, "2019 yılında Antalya'ya gelen turistte 15 milyonu, Türkiye genelinde de 43-44 milyonu yakalarız diye düşünüyorum." dedi.

Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turist sayısı bakımından 2018 yılının çok iyi bir yıl olduğunu, WTM Londra Fuarı'nda aldıkları ilk verilere göre, 2019'un da iyi geçeceğinin öngörüldüğünü söyledi.

İngilizlerin Türkiye'yi tekrar ve artan bir dereceyle kullanmaya başladıklarını kaydeden Duran, "İngilizler son 2-3 yıldır gittikleri rakip ülkelerde hizmet, fiyat ve kalite... bunları üst üste koyduğunuz zaman kimsenin bizim yanımıza yaklaşamayacağını gördüler. Otellerimiz hepsi çok kaliteli, çok güzel ve çok ciddi hizmet veren oteller. Onun için İngiltere'den Türkiye'ye dönüş başladı. Bunu 2018 yılında çok net gördük." diye konuştu.

İngiltere'deki büyük tur operatörlerinin Türkiye'ye ilgisinin çok iyi olduğunu ifade eden Duran, İngiltere'de erken rezervasyonlarda çok ciddi bir artış olduğunu ve artan kapasiteyi karşılayacak uçakların da planlandığını belirtti.

Duran, Rusya pazarının da bu sene kendini ispat ettiğini şu anda Türkiye geneli Rus turistin 6 milyona, Antalya'da da 4,5 milyona ulaştığını, bu rakamların Rusya pazarında şu ana kadar görülen en yüksek rakamlar olduğunu dile getirdi.

Sayısal olarak en yüksek turist rakamlarının kaydedildiği 2014 yılının yakalandığını, kişi başı gelirde ise henüz yakalanamadığına işaret eden Duran, "2014 yılında kişi başı turist harcaması 900 dolar seviyesindeydi. Şu anda 700 dolar seviyesindeyiz. Önümüzdeki yıl 800-850 dolarlara çıkması lazım. Bizim 2023 hedefimiz, 50 milyon yabancı turist, 50 milyar dolar turizm geliri. 2023 yılına kadar kişi başı turist harcamasında bin dolara ulaşmamız lazım." dedi.

- 2019 tahmini

Almanya pazarının da rüşdünü ispat ettiğini ve bu yıl 3,5 milyon kişiye ulaşıldığını kaydeden POYD Başkanı Hakan Duran, Almanya pazarında 5-5,5 milyon turistin önümüzdeki yıllarda rahatlıkla yakalanabileceğini bildirdi.

Diğer pazarlarda da ciddi hareketler olduğunu ifade eden Duran, şöyle konuştu:

"Bu sene kış turizmine bakarsanız geçen senelere nazaran çok ciddi şekilde oteller açık kalmaya devam ediyor. Şu anda Antalya'nın Belek bölgesinde otellerin doluluk oranı yüzde 60-70 seviyesinde. Antalya artık bu işi hakikaten öğrendi. Sadece misafir toplamak değil, doğru misafire doğru hizmeti verme çabasında. Golf turizmi muhteşem. Önümüzdeki aydan itibaren başlayacak futbol turizmi de muhteşem. Tenis, bisiklet gibi sporlar da ciddi ilgi görüyor. Antalya artık her şeyiyle sporun ana merkezi olmaya hazır. Altyapısıyla da üstyapısıyla da hazır. Bence kendimizi de çok ciddi şekilde duyurduk."

- "Milyonlar ekrandan Antalya'yı izledi"

"Artık daha çok hareket etmemiz lazım. İki hafta önce bir golf turnuvası yapıldı, milyonlar ekrandan Antalya'yı izledi. Böyle büyük organizasyonları devamlı yapmamız gerekiyor. Kültürel ve sanatsal etkinlikleri de devam ettirmemiz lazım. Antalya'da piyano, opera ve bale, gitar gibi birçok sanatsal festival var." diyen Duran, bunları yurt dışına da ciddi şekilde duyurabilirsek kışın bile misafir talebiyle karşılaşılacağına inandığını vurguladı.

Bu yıl Antalya'ya gelen turist sayısında 13 milyona, Türkiye genelinde de 38,5-40 milyona ulaşılacağını kaydeden Duran, "2019 yılında Antalya'ya gelen turistte 15 milyonu, Türkiye genelinde de 43-44 milyonu yakalarız diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

PARTNEREvleneceğiniz kişide bulunacak özelliklerEvleneceğiniz kişide bulunacak özellikler
Albaraka Türk "Dünya İslami Finans Ödülleri"nde üç ödül aldı Albaraka Türk "Dünya İslami Finans Ödülleri"nde üç ödül aldı 
Kripto para güvenliği için farklı ödeme yöntemleri birleştirildiKripto para güvenliği için farklı ödeme yöntemleri birleştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya POYD Başkanı Hakan Duran turizm

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Memurlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Memurlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suzuki’den özel bakım kampanyası

Suzuki’den özel bakım kampanyası

Bursa'da tekstil firmaları destek bekliyor

Bursa'da tekstil firmaları destek bekliyor

Albaraka Türk "Dünya İslami Finans Ödülleri"nde üç ödül aldı 

Albaraka Türk "Dünya İslami Finans Ödülleri"nde üç ödül aldı 

Kripto para güvenliği için farklı ödeme yöntemleri birleştirildi

Kripto para güvenliği için farklı ödeme yöntemleri birleştirildi

Fındığını satmayan üreticiler, fiyat artışını bekliyor

Fındığını satmayan üreticiler, fiyat artışını bekliyor

THY büyüyen filosu ve yeni uçakları için pilot arıyor

THY büyüyen filosu ve yeni uçakları için pilot arıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.