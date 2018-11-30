''2019'da hedef 200 milyar dolarlık ihracat"

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “2019 yılında da 80 binin üzerindeki ihracatçıyla, 200 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru yürümek en büyük beklentimiz." Dedi.

Gülle, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'da (Çorlu TSO) düzenlenen meclis toplantısına katıldı. Burada, oda üyeleriyle bir araya gelen Gülle, daha sonra gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Tekstil sektörünün 2018 yılındaki ihracat hacmi ile 2019 yılından beklenilen ihracat rakamlarıyla ilgili bilgiler veren Gülle, bu sektörün son 2 yıla kadar ülkede lider olduğunu ancak son 2 yıldan bu yana otomotiv sektörünün tekstilin liderliğini elinden aldığını söyledi.

Gülle, tekstil ve hazır giyim sektörünün şuanda iyi durumda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Tekstil sektörünün 2018 yılı performansı, Türkiye ihracatının artışının biraz altında. Buna rağmen bir artış göstermesi de son derece olumlu. Şu anda tekstil ve hazır giyim sektörü ikisi birlikte, otomotivden sonra ikinci büyük ihracatçı olmaya devam ediyorlar. Başarılı bir şekilde de ihracatlarını sürdürüyorlar. İhracat kalemlerinin altında da teknik tekstillerin ön planda ve gelişmelerine daha fazla olduğunu, diğer sektörlerin altında da artışların olduğunu görüyoruz. 2018 hemen hemen bütün sektörlerin artış gösterdiği bir yıl oldu. Bu artışı, tekstil ve hazır giyim sektörünün de devam ettirmesini mutlulukla karşılıyoruz.''