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''2019'da hedef 200 milyar dolarlık ihracat"

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 12:44 | Son Güncelleme

TİM Başkanı İsmail Gülle - ''2019 yılında da 80 binin üzerindeki ihracatçıyla, 200 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru yürümek en büyük beklentimiz" - "İhracatın içerisinde kadınların payı gittikçe artıyor. Türkiye’nin ihracatına kadın elinin değmesi de ihracatı daha anlamlı ve geleceğe mutlu bakacak şekilde geliştiriyor"

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “2019 yılında da 80 binin üzerindeki ihracatçıyla, 200 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru yürümek en büyük beklentimiz." Dedi.

Gülle, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'da (Çorlu TSO) düzenlenen meclis toplantısına katıldı. Burada, oda üyeleriyle bir araya gelen Gülle, daha sonra gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Tekstil sektörünün 2018 yılındaki ihracat hacmi ile 2019 yılından beklenilen ihracat rakamlarıyla ilgili bilgiler veren Gülle, bu sektörün son 2 yıla kadar ülkede lider olduğunu ancak son 2 yıldan bu yana otomotiv sektörünün tekstilin liderliğini elinden aldığını söyledi.

Gülle, tekstil ve hazır giyim sektörünün şuanda iyi durumda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Tekstil sektörünün 2018 yılı performansı, Türkiye ihracatının artışının biraz altında. Buna rağmen bir artış göstermesi de son derece olumlu. Şu anda tekstil ve hazır giyim sektörü ikisi birlikte, otomotivden sonra ikinci büyük ihracatçı olmaya devam ediyorlar. Başarılı bir şekilde de ihracatlarını sürdürüyorlar. İhracat kalemlerinin altında da teknik tekstillerin ön planda ve gelişmelerine daha fazla olduğunu, diğer sektörlerin altında da artışların olduğunu görüyoruz. 2018 hemen hemen bütün sektörlerin artış gösterdiği bir yıl oldu. Bu artışı, tekstil ve hazır giyim sektörünün de devam ettirmesini mutlulukla karşılıyoruz.''

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- "2019 yılında ülkedeki ihracatçı sayısının arttırılmasını hedefliyoruz"

2019 yılında ülkedeki ihracatçı sayısının arttırılmasını hedeflediklerini dile getiren Gülle, bu sayede ihracat hacminin de artacağını ifade etti.

İsmail Gülle, 2019’da hedeflerinin 200 milyar dolarlık ihracat olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Önemli pazarlarda artık ihracat ailesini her ay bin 500 civarında ihracatçı katılıyor. Bu ihracatçılarla birlikte ihracatımızın da artmasını doğal olarak bekliyoruz. Bizim şuanda ihracat ailemiz 72 bin 500 kişi. Önümüzdeki 2019 yılında da ihracata olan talebin devam etmesiyle birlikte, 80 binin üzerindeki ihracatçıyla, bu 200 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru yürümek en büyük beklentimiz. Bu yolda çalışıyoruz ve bu yolda da taleplerin olduğunu görmekte bizleri son derece mutlu ediyor.

İnanıyorum ki bu istek, talep ve insanların, fabrikaların, firmaların, daha fazla ihracata yönelmesi gençlerin ve girişimcilerin yeni projelerle ihracata yönelmesi, kadın istihdamının kadın girişimcilerin ve kadın ihracatçıların da sayısının artması, bizleri bu konuda çok mutlu ediyor. İhracatın içerisinde kadınların payı gittikçe artıyor. Türkiye’nin ihracatına kadın elinin değmesi de ihracatı daha anlamlı ve geleceğe mutlu bakacak şekilde geliştiriyor.''

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açıklama çorlu TİM Başkanı

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